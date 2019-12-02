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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 02.12.2019 - 12:02, Son Güncelleme:/

Galatasaray Lisesi'nde berat töreni

Galatasaray Lisesi’nin 50 ve 75’inci yıl mezunları için madalya ve berat töreni yapıldı.

Galatasaray Lisesi'nde berat töreni
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Galatasaray Eğitim Vakfı’nın düzenlediği, Galatasaray Lisesi’nin 1969 döneminin 50’inci yıl ve 1944 mezunlarının 75’inci yıl madalya ve berat töreni Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirildi. Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Vahdettin Engin, Türkiye'nin en köklü ve eski eğitim kurumlarından olan lisede görev aldığı ve Türkiye'nin en başarılı öğrenci ve öğretmenleriyle böylesine büyük bir ailenin parçası olduğunu için mutlu olduğunu belirterek, eski mezunlarla bir arada olmanın gurur verici olduğunu anlattı.

Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, Galatasaray Üniversitesi ve Galatasaray Lisesi’nin, Türkiye'nin en iyi iki eğitim kurumu olduğunu söyledi. Kıraç, "Galatasaray Lisesi’nde bu yıl eğitim hakkı kazanan tüm öğrenciler 500 tam puan aldı ve Türkiye'nin en iyi öğrencileri. Eskiden buraya Galatasaray Erkek Lisesi denilirdi. Ancak son 13 senedir daha çok kızlar tarafından tercih ediliyor. Kızlarımız daha başarılı oluyor" diye konuştu.

Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber ise lisenin 151’inci yılını görkemli bir şekilde kutlamak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bugünün starları 50’inci ve 75’inci yıl mezunlarımız. Tüm mezunlarımızı canı gönülden kutluyorum" dedi.

‘ÖZHAN CANAYDIN SPOR ÖDÜLLERİ’ SAHİPLERİNİ BULDU
‘Özhan Canaydın Spor Ödülleri’nin de sahiplerine verildiği etkinlikte ‘Türkiye'nin En Başarılı Amatör Sporcusu’ kategorisinde Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu İbrahim Çolak ile ‘Galatasaray Spor Kulübü En Başarılı Amatör Sporcusu’ kategorisinde 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanan ilk Türk Yelken Sporcusu Ecem Güzel ödüle layık görüldü.

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