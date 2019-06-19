Galatasaray kurası bu yıl ücretsiz
Her yıl yüzlerce velinin çocuklarını okutmak için çabaladığı Galatasaray İlkokulu, 2019-2020 eğitim döneminde 1. sınıfa alınacak 50 öğrenci için kura başvurularını başlattı. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl başvuru ücreti bulunmuyor. Sadece 80 liralık dosya masrafı alınacak. Geçen yıl yapılan kura için 700 TL başvuru ücreti alınmıştı. Galatasaray Eğitim Vakfı, 5 bin 939 başvurunun olduğu kuradan 4 milyon 157 bin 300 TL gelir elde etmişti.
KURA 28 HAZİRAN’DA
Okulun internet sitesindeki duyuruya göre, 66-84 ay arası adaylar için 17-21 ve 24-26 Haziran’da, 60-66 aylık adaylar için ise 24-25-26 Haziran’da 09.00-17.00 saatlerinde, ilkokulda başvurular kabul edilecek. Kura, 28 Haziran’da saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Beyoğlu binasında noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu yetkilileri huzurunda velilere açık biçimde piyango yöntemiyle çekilecek. Kurada isimleri belirlenenlerin listesi aynı gün www.gsl.gsu.edu.tr adresindeki web sitesinde yayımlanacak. Önkayıtlar 1-3 Temmuz’da alınacak. Okula önkayıt için istenen belgeler aday öğrencilerin velilerine 28 Haziran’da düzenlenecek toplantıda bildirilecek. Önkayıt süresi bitiminde kontenjanın dolmaması halinde başvuru listesindeki adaylar arasında 4 Temmuz Perşembe günü saat 10.00’da yeniden aynı yöntemle kura çekilişi olacak. Bu öğrencilerin önkayıtları 5 Temmuz’da alınacak.
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