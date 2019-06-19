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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
19.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Galatasaray kurası bu yıl ücretsiz

Her yıl yüzlerce velinin çocuklarını okutmak için çabaladığı Galatasaray İlkokulu, 2019-2020 eğitim döneminde 1. sınıfa alınacak 50 öğrenci için kura başvurularını başlattı. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl başvuru ücreti bulunmuyor. Sadece 80 liralık dosya masrafı alınacak. Geçen yıl yapılan kura için 700 TL başvuru ücreti alınmıştı. Galatasaray Eğitim Vakfı, 5 bin 939 başvurunun olduğu kuradan 4 milyon 157 bin 300 TL gelir elde etmişti.

Galatasaray kurası bu yıl ücretsiz
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

KURA 28 HAZİRAN’DA
Okulun internet sitesindeki duyuruya göre, 66-84 ay arası adaylar için 17-21 ve 24-26 Haziran’da, 60-66 aylık adaylar için ise 24-25-26 Haziran’da 09.00-17.00 saatlerinde, ilkokulda başvurular kabul edilecek. Kura, 28 Haziran’da saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Beyoğlu binasında noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu yetkilileri huzurunda velilere açık biçimde piyango yöntemiyle çekilecek. Kurada isimleri belirlenenlerin listesi aynı gün www.gsl.gsu.edu.tr adresindeki web sitesinde yayımlanacak. Önkayıtlar 1-3 Temmuz’da alınacak. Okula önkayıt için istenen belgeler aday öğrencilerin velilerine 28 Haziran’da düzenlenecek toplantıda bildirilecek. Önkayıt süresi bitiminde kontenjanın dolmaması halinde başvuru listesindeki adaylar arasında 4 Temmuz Perşembe günü saat 10.00’da yeniden aynı yöntemle kura çekilişi olacak. Bu öğrencilerin önkayıtları 5 Temmuz’da alınacak.

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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