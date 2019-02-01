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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
01.02.2019 - 12:14, Son Güncelleme:/

Furkan, tasarımıyla teknoloji dünyasının gündemi oldu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Furkan Kasap, Apple MacBook Pro'lar için geliştirdiği tasarımla dünya teknoloji basınının gündeminde. Yaptığı tasarımla MacBook'ların klavyesinindeki touch bar'a akıllı telefon uygulamalarını konumlandıran Kasap, 11 farklı dilde yayın yapan 27 tasarım blogu ve haber sitesinde haber oldu.

Furkan, tasarımıyla teknoloji dünyasının gündemi oldu
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Furkan Kasap, Apple MacBook Pro'lar için geliştirdiği tasarımla dünya teknoloji basınının gündeminde kendine yer buldu. Yaptığı tasarımla, MacBook'ların klavyesinin üzerinde bulunan touch bar'a (fonksiyon tuşları bölümü) akıllı telefon uygulamalarını konumlandıran Kasap, tasarımıyla İngilizce, Fransızca ve İspanyolca gibi 11 farklı dilde yayın yapan 27 tasarım blogu ve haber sitesinde haber oldu. Furkan Kasap'ın geçen yılın ağustos sonunda tasarladığı Apple MacBook Pro Touch 2018 konsepti, web siteleri tarafından okurlarına ‘akıl almaz bir Mac klavye’ gibi ilgi çekici başlıklarla duyuruldu.

Kasap, tasarım merakının ilkokulda iki boyutlu araba çizerek başladığını ve ortaokulda da photoshop'u kullandığını belirtti. Yaptığı çizimleri dijitale aktarmaya başlamasının ardından 3 boyutlu animasyon programlarını öğrendiğini anlatan Kasap, "Otomobil tasarımcısı olmak istiyordum. Lise sonda endüstriyel tasarım bölümünü okumam gerektiğini keşfettim. Daha sonra da Mimar Sinan Üniversitesi'nin yetenek sınavlarına hazırlandım. O dönemde aynı zamanda çalıştığım için ilk iki yıl olmadı, üçüncü yıl okula girdim" dedi.

Furkan, tasarımıyla teknoloji dünyasının gündemi oldu

‘ŞU AN ÇOK KÜÇÜK BİR TOUCH BAR VAR’
Apple'ın MacBook Pro'larda uygulamaya başladığı touch bar'ları daha özgün hale getirmek için bir çalışma yaptığını anlatan Kasap, şöyle konuştu:
"Yeni özellikler eklesem nasıl olur diye düşündüm. Mesela, şu an çok küçük bir touch bar var. Sadece ses açma kapama ya da kapatma gibi şeyler yapılabiliyor. Bunu daha iyi hale, daha büyük bir hale nasıl getirebilirim diye düşündüm. Bilgisayarda çalışırken telefonla da ilgilenmemiz gerekebiliyor. Hem bilgisayarla hem telefonla uğraşmamak için klavyelerin üzerinden, dokunmatik klavyenin üzerinden nasıl telefondaki uygulamalara erişebileceğimizi düşündüm. Klavyede yazarken ekrandan projemizi kapatmadan, klavyenin üstünden Instagram gibi sosyal medya hesaplarımızı kullanabilmeyi öngördüm."

Tasarımla Instagram, Facebook, Twitter ve FaceTime'ın klavyede kullanılabileceğini belirten Furkan Kasap, mesaj geldiğinde ekrandaki sekmelere dokunmadan bunu klavyenin üzerindeki ekrandan yönetmenin mümkün olacağını söyledi. Bir tasarımcı olarak insanların yaygın olarak kullandığı cihazları üreten tasarımcılara alternatif önerdiğini anlatan Kasap, "Konsept çalışmalarımdaki asıl amaç markalara ilham vermek, var olan bir şeyin gelişmiş bir versiyonunu tasarlayıp nasıl kullanılabileceğini göstermek" dedi.

Furkan, tasarımıyla teknoloji dünyasının gündemi oldu

ARKADAŞLARINA ‘APPLE YAPMIŞ GİBİ’ İLETTİ, TEPKİLERİNİ ÖLÇTÜ
Kasap, MacBook Pro 2018 Touch konseptini iki günlük bir çalışmanın ardından tamamladığını, çalışmayı önce kendi sosyal medya hesabından paylaştığını, ardından da yakın arkadaşlarına "Bunu Apple yapmış, sizce nasıl olmuş?" diye sorarak tepkilerini ölçtüğünü söyledi. Kasap, tasarım konseptinin yakın çevresinden ‘tam not’ almasının ardından bunu, dünyaca ünlü teknoloji tasarım blogu Yanko Design'a gönderdiğini, blogun da bunu takipçileriyle paylaştığını anlattı.

Yanko Design paylaşımının ardından Forbes, Digital Trends, The Next Web ve Yahoo Finance gibi küresel internet haber sitelerinde haber olduğunu anlatan Kasap, tasarımın 11 farklı dilde yayın yapan 27 tasarım blogu ve haber sitesinde yer aldığını söyledi.

Projenin ardından çeşitli iş birliği talepleri aldığını belirten Kasap, "Amaç bunu üretmek değil. Bunu üreterek yazılımını yapamam. Amacım fikir vermek, fikrin çalıştığını göstermek. Bunu yapabilecek olan yine Apple" dedi.

Tasarıma ilgi duyan öğrencilere ‘uygulama öğrenin’ tavsiyesinde bulunan Kasap, projelerin tasarım ihtiyacı için birilerine bağımlı olmamak adına her girişimcinin, tasarım programlarından birini ya da birkaçını öğrenmesi gerektiğini belirtti.

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