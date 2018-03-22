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    Frankofon Türk gençlere ödül yağmuru

    Önder ÖNDEŞ
    22.03.2018 - 10:40 | Son Güncelleme:

    20 Mart Uluslararası Frankofoni Günü etkinliği kapsamında Türkiye’de düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Fransa İstanbul Başkonsolosu tarafından Fransız Sarayı’nda düzenlenen resepsiyona Belçika, Kanada, Gabon, Fas, Yunanistan ve İsviçre gibi birçok ülkeden diplomatlar da katıldı.

    20 Mart Uluslararası Frankofoni Günü’nde dünya çapında birçok etkinlik yapılıyor. Önceki gün İstanbul’daki Fransız Sarayı’nda düzenlenen resepsiyonda, bu gün kapsamında Türkiye’deki okullarda yapılan yarışmalarda ilk üçe giren öğrenciler ödüllerini aldı. Fransa’da dil ve kültür gezilerinin, atölyelerin de dahil olduğu ödüller arasında akıllı telefonlar, tabletler, kitaplar ve gastronomik yemekler de bulunuyor.

    ÇOK GÜÇLÜ BİR MODEL
    Resepsiyonda konuşan Fransa İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, günün kültürel işbirliği açısından önemine dikkat çekti. Uluslararası Frankofoni Günü’nün çok önemli bir yerde durduğunu söyleyen Buchwalter, “5 kıtada kutlanan bu günde, 380 milyon aynı dil ve değerler çevresinde birleşiyor. Aramıza duvarlar inşa ettiğimiz bu dönemde güçlü bir model oluyor. Ayrı hayat şekilleri, kültürleri olan insanlar birbirlerine saygıyla yaklaşarak bugünü kutluyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fas asıllı yazar Leila Slimani’yi bu özel gün için genel temsilci olarak görevlendirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Frankofoni kültürünü öncelik olarak görüyor. Klasik bir bakanı seçeceğine bu ismi tercih etti. Çünkü Slimani, dili yaşatıyor ve yazıyor. Bu gün kapsamında Türkiye’de başta eğitim kurumlarında olmak üzere konser, tiyatro, konferans, sergi, moda defilesi gibi birçok etkinlik düzenlendi. Okullarda sunulan içerikler oldukça çeşitli ve zengindi” diye konuştu.

    Frankofon Türk gençlere ödül yağmuru

    FRANSIZCA İÇİN HERKES ORADAYDI
    Resepsiyonda Fransızca yayın yapan ‘Aujourd’hui la Turquie’ gazetesinin 150’nci sayısının birinci sayfalarından oluşan ‘Les Unes d´Aujourd´hui la Turquie’ kitabının tanıtımı da yapıldı. Resepsiyona ayrıca her yıl olduğu gibi Fransızca eğitim veren okullar, Türk-Fransız Kültür dernekleri, Galatasaray Üniversitesi, diğer üniversitelerin Fransızca bölüm temsilcileri, Fransızca öğretmenleri, dernekleri, Fransız Kültür Merkezi de katıldı. 

    20 MART ULUSLARARASI FRANKOFONİ GÜNÜ NEDİR?
    Uluslararası Frankofoni Günü’nde dünya üzerinde yaklaşık 80 ülkede Fransız kültür ve dili, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 380 milyon Fransızca konuşan insan olduğu tahmin ediliyor. Etkinlikler sadece 20 Mart değil, mart ayı boyunca yapılıyor.

    Etiketler: Frankofoni Günü , Fransızca , Fransız Sarayı , 20 Mart Uluslararası Frankofoni Günü , ÖĞRENCİ , ÖDÜL , Galatasaray Üniversitesi , Eğitim
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