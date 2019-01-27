Veliler artık kurum güvenirliliğini sorguluyor

13 kişiden oluşan ve gönüllülük esasıyla çalışan vakıf Yönetim Kurulu tarafından yönetilen eğitim kurumu, bugüne kadar on binlerce mezun verdi. İstanbul’da Nişantaşı’nın ardından Ayazağa, Erenköy ve Ispartakule kampüsleri de açılan okullarda 5 bin 800, Şile ve Maslak da eğitimini sürdüren Işık Üniversitesi’nde 7 bin 900 öğrenci eğitim görüyor.

CEO Koray Tulgar, vakıf Genel Müdürü Alp Günay, Eğitim Kurumları Koordinatörü ve Kurucu Temsilcisi Faika Topal’ın da eşlik ettiği görüşmede konuştuğumuz Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Akın Süel, günümüz velisinin okul arayışında artık farklı unsurlara baktığını söyleyerek, “Velilerimiz eskiden sınav skorlarını sorar, çocukları 3 yaşında iken, liseden mezun olduğunda hangi okulları kazanacağını sorgulardı. Şimdi okulların akademik başarısı ve güvenilirliğinin yanı sıra ona katacağımız değerleri ve çok yönlü yetişmelerini araştırıyorlar.” diyor.

Süel ile şunları konuştuk:

- 133 yıldır nasıl ayakta kalıyorsunuz?

133 yıl önceki kuruluş felsefemiz çerçevesinde istikrarlı yönetim ve eğitim anlayışımızı çağdaş, günün şartlarına uyarlayarak devam ettiriyoruz. FMV Işık Okullarının bazı sorumlulukları olduğunu düşünüyoruz. Adımızın Atatürk’ün onayı ile alınması bu büyük sorumluluğu taşımamıza en önemli neden... Çocuklarımıza da Atatürk sevgisini, altını doldurarak vermeye çalışıyoruz. 132’inci yılımızda, Atatürk’ün kendisinin yazdığı Geometri kitabını tüm öğrencilerimize dağıttık. Bu yıl da Atatürk ve Türk Dil Devrimi kitabını öğretmenlerimiz hazırladı ve kuruluş günümüz olan 14 Aralık’ta bütün çocuklarımıza hediye olarak sunduk. Bizde patron yok, vakıf statüsünde kurumsal bir yapımız var. Nitelikli profesyonel kadrodan oluşan kurumun yöneticileri ve öğretmenleri de istikrarlı bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar.

- Öğretmen önemli mi?

Nitelikli öğretmen esas unsur, bunun yanında iyi bir teknolojik alt yapıya da ihtiyaç var. Öğretmenin teknolojik alt yapı ile öğrenciye ulaşması önemli. Bunu da sağlamak için vakıf olarak ciddi teknolojik yatırımlar yapıyoruz. Öğretmenlerimiz bizim için çok kıymetli. Eğitimde teknolojiyi de kullanarak öğrencilerimizin öğrenme potansiyellerini, motivasyon ve performanslarını üst seviyeye çıkartarak, dersleri günlük hayatla ilişkilendirip kolayca kavramalarını sağlıyorlar. Tüm sınıflarımızda son teknoloji 75” etkileşimli LED ekranlar, anaokullarımızda yine dokunmatik LED ekranlı aktivite masaları mevcut. Robotik ve kodlama eğitimleri, STEAM ve maker uygulamaları, 3D yazıcılar, 3D interaktif içeriklerle teknolojiyi eğitimde son derece etkin bir şekilde uygulamaktayız.

- “Önce iyi insan yetiştirmek istiyoruz” diyorsunuz, bunun tanımı nedir?

Amacımız “önce iyi insan yetiştirmek”. İyi insanın tanımı çağdaş, en az bir yabancı dili iyi bilen, evrensel etik değerlere sahip iyi insanlar demek. Amacımız öğrencilerimizi çağdaş, sorgulayan, araştıran, yaratıcı, bilimsel düşünen, yaşam boyu öğrenen , çevreye duyarlı, sosyal yaşamlarında etkin birer birey olarak yani önce iyi insanlar olarak yetiştirmek.

- Okullarınızda son yıllarda sanat ve spor etkinlikleri de öne çıktı.

Evet. Ben de sporun içinden geldiğim için bu konuyu çok önemsiyorum. Yurtdışındaki okullarda okulun içinde hem üst düzeyde akademik faaliyet var, hem de sportif, sanatsal, kültürel çalışmalar oluyor. İstanbul’daki özellikle trafik kargaşasında velilerin çocuklarını bu tür etkinlikler için bir yerden bir yere taşıması zor. Biz de bunu okulun içinde yapma kararı aldık. “Işık Spor Sanat Tasarım Akademisi” şeklinde bir yapı kurduk. 16 spor dalı, 35 sanat branşımız var. Işık Spor Kulübü’nde, öğrencilerimiz arasından 400 lisanslı sporcumuz bulunuyor. Bunlardan 16’sı bu sene milli takımlarda ülkemizi temsil etti. Çok büyük başarılar elde etti. Güzel sanatlar ve uluslararası koro yarışmalarında derecelerimiz bulunuyor. Herkese açık düzenlenen kültür konferanslarımız çok kıymetli isimlerle her ay muntazam yapılıyor, Galeri Işık’ta önemli sanat sergilerimiz var. Okul saatleri içinde öğrencilerimiz spor, sanat, tasarım, müzik, teknoloji, bilim gibi çok farklı alanlarda kendi seçimleri doğrultusunda tam 187 farklı kulüp çalışmasından dilediklerine katılabiliyorlar.

-Işık İç Eğitim Akademisi’nde neler yapıyorsunuz?

Biz hizmet içi eğitimleri; öğretmenlerimizin yanı sıra,çocukları yetişme çağında olan velilerimize, tedarikçilerimiz olan yemek ve servis elemanlarımıza ve personelimize de veriyoruz. Bunu da “İç Eğitim Akademisi" yapılanmamız ile gerçekleştiriyoruz.

- Yeni kampüs hedefleriniz var mı?

İstikrarlı ve kaliteden ödün vermeden bir büyüme modeli benimsedik. Atatürk’ün, ismimiz ile birlikte bize verdiği sorumluluğu taşımak adına kalitemizi koruyarak, dengeli bir biçimde büyümek istiyoruz. Ispartakule kampüsümüz kira idi, önceki yıl satın aldık, şimdi yeni arayışlarımız var. Halen İstanbul’da büyümeyi öngörüyoruz.

ÇOCUKLAR ÇOK YÖNLÜ YETİŞTİRİLMELİ

Ben okurken spor yaptım, hukukçuyum ve uzun yıllar bankada çalıştım. Şimdi mezun olduğum kurumun yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Artık çocuklarımızı çok yönlü yetiştirmeliyiz. Bunun için de iyi bir eğitim almak gerekiyor. Sporda bir ekip ruhu elde edilir. Biz de öğretmeni , öğrencisi, velisi, çalışanı, tedarikçilerimiz ve mezunlarımızla büyük bir ekibiz aslında. Akademik başarının yanı sıra spor yapmak, sanatla ilgilenmek, okumak, araştırmak, devamlı öğrenmek şart.

VELİLER ESKİDEN SINAV SKORLARINI SORARDI

Velilerin okul seçerken yıllar içinde bakışları, soruları, merak ettiği konular çok değişti. Geçmişte veliler anaokulunda bile ilk olarak üniversite başarısını soruyordu. 3 yaşındayken, çocuğunun 18 yaşındaki çıktısını merak ederdi. Son dönem velisi daha çok çocuğun kendini iyi ifade edebilip, edemeyeceğini, kişiliğinin gelişip gelişmeyeceğini sorgulamaya başladı. 133 yıllık kurum olmak da onlara güven veriyor. Kurum güven verdiği için de öğretmeni çok sorgulamıyorlar, zaten yıllardır en nitelikli, konusunda uzman deneyimli öğretmenlerle çalıştığımızı biliyorlar. Okulu gezip, etkinlik alanlarımıza bakıyorlar. Özel okul tanıtım günümüz yok, isteyen her veli okullarımızdan randevu alarak günün istenilen her saatinde yaşayan halimizi görebilir. Biz en çok da bunu tercih ediyoruz, doğal halimizle velilerimizi karşılamak istiyoruz.

Felsefemiz çocukları mutlu edip, hem de öğrenmelerini sağlamak. Sadece öğrenci değil, bizim kampüslerimizden içeri giren herkes sabahleyin huzurlu ve mutlu olmalı, çalışanların da mutluluğu çok önemli. O nedenle sabahları öğrencileri müzikle karşılarız. Okullarımızda zil çalmaz, öğrencilerimiz zaman yönetimini öğrenirler ve çok iyi yönetirler.

ÖĞRETMENLER TEKNOLOJİYİ İYİ BİLMELİ

Öğretmenlerin de kendilerini daima geliştirmeleri şart. Akademik gelişmelerin yanında, teknolojiyi çok iyi izlemeleri, teknoloji ile eğitimi birleştirerek çocuklara aktarmaları lazım. Velilerin de hizmet içi eğitimlerle, çocuklarımızın en iyi bir biçimde yetişmeleri sürecine katılmaları gerekir.

KİMDİR?

1955 İstanbul doğumlu, FMV Işık Lisesi ve İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu olan Akın Süel, 1981-1982 yıllarında As. Savcılık ve takiben 32 yıl boyunca TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) da avukatlık, hukuk müdürlüğü ve genel sekreterlik yaptı. Bir çok şirkette Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkanlık görevlerinde bulundu. Ayrıca profesyonel basketbolculuk sürecini takiben uzun süre Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. Işık Üniversitesi’nde Mütevelli Heyet Üyeliği ve Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Halen Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. Akademisyen bir kız çocuğu bulunmaktadır.