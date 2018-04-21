Fizik dersine eğlence kattılar

Manisa’daki özel okulun 9’uncu sınıf öğrencileri Elif Yoldaş ve Merve Durgu, 'Bir Çocuk, Bir Oyuncak, Bir Mucit' isimli proje hazırladı. Çocuklara hem fiziği erken yaşta öğretmeyi, hem de fizik dersiyle tanışan öğrencilere bu dersi sevdirmeyi amaçlanan projede, kendilerine fizik öğretmeni Büşra Papatya Deveci destek verdi.

Fizik dersini somut hale getirerek, öğrenciler için daha kolay anlaşılmasını sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Deveci, "Öğrencilerimiz projeyi hayata geçirmek için çok araştırma yaparak, aileleriyle çok haşır neşir oldu. Oyuncakların dilinin evrensel olduğuna inanıyorum. Projeyle doğa felsefesi olan fiziği oyuncakla birleştirerek, günümüz çocuklarına ve gençlerine anlaşır hale getirmek istedik" dedi.

Proje sayesinde fiziğin artık sözel anlatımlı ders olmaktan çıktığını belirten Büşra Papatya Deveci, "Artık oyuncaklar halinde anlatımlarla somut hale getiriliyor. Mesela bir öğrenci salıncağa binerken, potansiyel enerji, kinetik enerji dönüşümünü akıllarına getirmeye başlayacak. Ayrıca projeyle çocuklar, bir taraftan oyuncağını kendisi yaparak, diğer taraftan fiziği öğrenmiş olacak" diye konuştu.

Öğretmen Deveci, öğrencilerinin geliştirdikleri projeyi, haziran ayı içerisinde Almanya’nın Münih kentinde yapılacak Uluslararası Fizik, Yaşam ve Sağlık Bilimleri Konferansı’nda sunacaklarını anlattı.



'ARTIK SEVMEYE BAŞLADIK'

Öğrencilerden Elif Yoldaş, "Projeyi üretebilmek için ailemdeki büyüklerimle konuştum ve birçok müze gezdim. Büyüklerimiz eskiden oyuncaklarını, bebeklerini, sapanlarını, arabalarını kendilerini yapıyormuş. Merve arkadaşımla birlikte bu düşünceden hareketle hem öğrenci kardeşlerimize, hem de arkadaşlarımıza bir taraftan fiziği sevdirirken, bir taraftan da kendi oyuncaklarını yapmaları sağlamak için bu projeyi hayata geçirdik. Fizikle ilk defa 9’uncu sınıfta tanıştık. Bize de çok ağır geldi. Ama kendi geliştirdiğimiz projeyle artık ağır gelen fizik dersini sevmeye başladık" dedi.

Proje sayesinde ilk defa sapanla tanıştığını söyleyen Merve Durgu ise şöyle konuştu:

"Sapanı yaparken fizikteki esneklik enerjisinin nasıl olduğunu uygulamalı olarak öğrendim. Sapanı yaparken, başımızda bilgili bir kişi vardı. ’Bak bu esneklik enerjisi yapıyor. Şu kadar esneme sağlıyor. Potansiyel enerji sağlıyor’ diye bize birtakım bilgiler verdi. Bu bilgilerle ileride kardeşlerimize veya küçük arkadaşlarımıza bu oyuncakları yaptırırken, bu şekilde şu enerji açığa çıkıyor, şöyle potansiyel enerji oluşuyor diye söylemlerde bulunacağız."