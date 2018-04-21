Fizik dersine eğlence kattılar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriFizik dersine eğlence kattılar
GeriEğitim Fizik dersine eğlence kattılar
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
DHA
21.04.2018 - 15:09, Son Güncelleme:

Fizik dersine eğlence kattılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fizik dersine eğlence kattılar

Manisa'da özel bir okulun 9’uncu sınıf öğrencileri Elif Yoldaş ve Merve Durgu’nun, fizik öğretmenleri Büşra Papatya Deveci ile birlikte hayata geçirdikleri 'Bir Çocuk, Bir Oyuncak, Bir Mucit' adlı proje, hem öğrenim öncesi çocuklara, hem de fizik dersiyle yeni tanışan öğrencilere, bu dersi eğlenceli hale getirerek, sevdiriyor.

Manisa’daki özel okulun 9’uncu sınıf öğrencileri Elif Yoldaş ve Merve Durgu, 'Bir Çocuk, Bir Oyuncak, Bir Mucit' isimli proje hazırladı. Çocuklara hem fiziği erken yaşta öğretmeyi, hem de fizik dersiyle tanışan öğrencilere bu dersi sevdirmeyi amaçlanan projede, kendilerine fizik öğretmeni Büşra Papatya Deveci destek verdi.

Fizik dersini somut hale getirerek, öğrenciler için daha kolay anlaşılmasını sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Deveci, "Öğrencilerimiz projeyi hayata geçirmek için çok araştırma yaparak, aileleriyle çok haşır neşir oldu. Oyuncakların dilinin evrensel olduğuna inanıyorum. Projeyle doğa felsefesi olan fiziği oyuncakla birleştirerek, günümüz çocuklarına ve gençlerine anlaşır hale getirmek istedik" dedi.

Proje sayesinde fiziğin artık sözel anlatımlı ders olmaktan çıktığını belirten Büşra Papatya Deveci, "Artık oyuncaklar halinde anlatımlarla somut hale getiriliyor. Mesela bir öğrenci salıncağa binerken, potansiyel enerji, kinetik enerji dönüşümünü akıllarına getirmeye başlayacak. Ayrıca projeyle çocuklar, bir taraftan oyuncağını kendisi yaparak, diğer taraftan fiziği öğrenmiş olacak" diye konuştu.

Öğretmen Deveci, öğrencilerinin geliştirdikleri projeyi, haziran ayı içerisinde Almanya’nın Münih kentinde yapılacak Uluslararası Fizik, Yaşam ve Sağlık Bilimleri Konferansı’nda sunacaklarını anlattı.

Fizik dersine eğlence kattılar

'ARTIK SEVMEYE BAŞLADIK'
Öğrencilerden Elif Yoldaş, "Projeyi üretebilmek için ailemdeki büyüklerimle konuştum ve birçok müze gezdim. Büyüklerimiz eskiden oyuncaklarını, bebeklerini, sapanlarını, arabalarını kendilerini yapıyormuş. Merve arkadaşımla birlikte bu düşünceden hareketle hem öğrenci kardeşlerimize, hem de arkadaşlarımıza bir taraftan fiziği sevdirirken, bir taraftan da kendi oyuncaklarını yapmaları sağlamak için bu projeyi hayata geçirdik. Fizikle ilk defa 9’uncu sınıfta tanıştık. Bize de çok ağır geldi. Ama kendi geliştirdiğimiz projeyle artık ağır gelen fizik dersini sevmeye başladık" dedi.

Proje sayesinde ilk defa sapanla tanıştığını söyleyen Merve Durgu ise şöyle konuştu:
"Sapanı yaparken fizikteki esneklik enerjisinin nasıl olduğunu uygulamalı olarak öğrendim. Sapanı yaparken, başımızda bilgili bir kişi vardı. ’Bak bu esneklik enerjisi yapıyor. Şu kadar esneme sağlıyor. Potansiyel enerji sağlıyor’ diye bize birtakım bilgiler verdi. Bu bilgilerle ileride kardeşlerimize veya küçük arkadaşlarımıza bu oyuncakları yaptırırken, bu şekilde şu enerji açığa çıkıyor, şöyle potansiyel enerji oluşuyor diye söylemlerde bulunacağız."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fizik dersine eğlence kattılar

Üniversitelinin projesine iki ödül

Çocuk servisleri için TSE onaylı sistem

ABD’deki Türk öğretmenden Türkiye’deki öğrencilere destek