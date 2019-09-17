‘Fıstık’ ve yavruları okulun maskotu oldu

Giresun'da bir lisede yavruyken sahiplenilen köpek ve yavruları, öğrencilere hayvan sevgisini aşılıyor. Görele ilçesindeki Görele Anadolu Lisesi’nin bahçesinde yaklaşık bir yıl önce ıslak ve titrerken bulunan köpek, öğretmenlerin aldığı ortak kararla sahiplenildi. Fıstık adı verilen ve öğrenciler tarafından çok sevilen köpek, bir süre önce üzerinden araba geçmesi sonucu yaralandı. Tedavi masrafları öğretmenlerce karşılanan köpek Samsun'da ameliyat ettirildi. Tedavi sonrasında tekrar okula getirilen ve henüz bir aylık iki yavrusu bulunan Fıstık'ın bakımı öğrenciler ve öğretmenler tarafından yapılıyor. Okulun adeta maskotu haline gelen hayvanları öğrenciler ders aralarında seviyor.

‘AMACIMIZ ÖĞRENCİLERE HAYVAN SEVGİSİNİN AŞILANMASI’

Okul Müdürü Mehmet İncirkuş, Fıstık'ı geçen yıl yavruyken okulun kapısında üşümüş bir halde bulduklarını söyledi. Köpeği sahiplenme kararı aldıklarını ve öğrencilere hayvan sevgisinin aşılanması amacıyla köpeğe bakmaya başladıklarını belirten İncirkuş, şöyle konuştu:

“Öğrencilerle Fıstık’a kulübe yaptık. Zaman içinde köpeğe alıştılar ve sahiplendiler. Öğrenciler istedikleri saatte Fıstık ve yavrularını seviyor, oynuyor bir müddet sonra da derse giriyor. Köpekle geçirdikleri zaman rehabilitasyon gibi oluyor.

Hayvan sevgisini Fıstık ile öğrencilere aşıladık. Cana verilen değeri, canın çok önemli olduğunu, sadece insanların değil hayvanlar ile bitkilerin de canlarının çok değerli olduğunu anladılar. Zaman içerisinde cana verdiğimiz değer sadece çocuklar değil kamuoyu tarafından da çok iyi anlaşılacak. Biz aynı duyarlılığı çevredeki vatandaşlardan da bekliyoruz. Köpeği burada istemeyen çevre sakinleri de oldu.

Köpeklere mamaları öğretmenler olarak kendi aralarında toplaı paralarlar aldı. Bazen isteyen öğrenciler de mama getirdi. Öğrencilerle eski sıralardan birkaç kulübe daha yaptık. Sadece Fıstık'a değil birkaç köpeğe daha baktık ama zaman içerisinde cins köpek olduğu için vatandaşlar bizden istedi. Biz de teslim ettik."



'BEBEK GİBİ BAKTIK'

Köpeğin sahiplenilmesine öncülük eden Müdür Yardımcısı Hanife Dudu Kara ise Fıstık'ın okul çevresinde üzerinden araç geçmesi sonucu ayak kemiğinin kırıldığını belirtti. Kara, Samsun Hayvan Hastanesi’nde köpeği ameliyat ettirdiklerini söyledi. Samsun'daki kızının evinde iki ay köpeğe baktıklarını anlatan Kara, "Zor bir süreçti. Normal hasta bir insan nasıl bakılıyorsa ona da öyle baktık, altını bezledik. İki ay sonucunda tekrar okulun bahçesine getirdik. Şimdi iyi, iki tane de yavrusu oldu" dedi.