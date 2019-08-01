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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Umut ERDEM/ANKARA
01.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

FETÖ bağlantılı kitaplara imha

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında bakanlığa bağlı kurum müdürlükleri ile okullarda bulunan kütüphaneler ile z-kütüphanelerdeki kaynaklar içerisinde FETÖ iltisaklı (bağlantılı) 301 bin 878 adet kitabın imha edildiğini açıkladı.

FETÖ bağlantılı kitaplara imha
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Açıklama, MHP Konya Milletvekili Esin Kara’nın, Bakan Selçuk’un yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na verdiği bir soru önergesi üzerine yapıldı. Kara önergesinde, “FETÖ darbe girişimi sonrası bakanlığınızca yapılan mücadelede örgüte ait yayınların okul kütüphanelerinden temizlenmesine yönelik bir çalışma yapılmış mıdır? Yapıldı ise okul kütüphanelerine bu kitapların nasıl girdiğine dair bir araştırma yapıldı mı? Bugün itibari ile FETÖ’yü öven ya da FETÖ’ye ait yayın evlerine ait kitaplar okul kütüphanelerinde mevcut mudur? Ara ara okul kütüphanelerinin denetimi yapılmakta mıdır?” sorularını yöneltti. Bakan Selçuk, Kara’nın önergesine verdiği yanıtta özetle şunları kaydetti: “FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde FETÖ aidiyeti, iltisakı ve irtibatı olan gazete ve dergiler ile yayınevi ve dağıtım kanalları kapatılmıştır. Bu kapsamda Bakanlığımıza bağlı kurum müdürlükleri ile her derece ve türdeki okullarda bulunan kütüphaneler ile z-kütüphanelerdeki kaynaklar içerisinde yayımlanan gazete, dergi ile yayın evleri ve dağıtım kanallarına ait kitap, CD, video, kaset vb. basılı ve teknolojik kaynakların tamamının ayıklanarak hurdaya ayrılması, kayıtlardan düşülmesi ve imha edilmesi için valiliklere yazı yazılarak okul kütüphaneleri ile z-kütüphanelerdeki kaynaklar içerisinde 301 bin 878 adet kitap imha edilmiştir.”

2 BİN KURUM KAPATILDI

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal da Bakan Selçuk’un yanıtlaması istemi ile verdiği önergede “Yurt içinde ve yurt dışında FETÖ ile bağlantılı kaç eğitim kurumu tespit edilmiştir? Terör örgütü bağlantısı tespit edilen okullara karşı hangi yaptırımlar uygulanmıştır? Söz konusu okullardan kaç tanesine el konmuştur? Yurt dışında el konduğu belirtilen bazı FETÖ okullarının aslında satın alındığı hatta bu satın alma işleminin okulların değerinin en az 3-4 katı fiyata gerçekleştirildiği iddiası doğra mudur?” sorularını yöneltti. Bakan Selçuk, bu önergeye verdiği yanıtta ise özetle şunları kaydetti: “FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleri ile üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu düşünülen Bakanlığımız personeli ve bağlı kurumlan hakkındaki değerlendirmeler yapıldıktan sonra FETÖ/PDY irtibatlı 2.284 kurum tespit edilmiş ve tamamı kapatılmıştır.”

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