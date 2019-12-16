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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 16.12.2019 - 12:58, Son Güncelleme:/

Festivalin geliriyle okula kalorifer yapılacak

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, Deve Güreşi Festivali düzenlendi. Festivalden elde edilecek gelir, Hacıaliobası İlkokulu’na yapılması planlanan kalorifer için harcanacak.

Festivalin geliriyle okula kalorifer yapılacak
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Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ve biletleri 15 liradan satılan Deve Güreşi Festivali’ne Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 140 namlı deve getirildi. Hacıaliobası Mahallesi’nin muhtarı Hüseyin Kıyar, bu seneki güreşten elde edilecek geliri, sobayla ısıtılan Hacıaliobası İlkokulu’na kalorifer döşetmek için harcayacaklarını belirtti. Şahin, "Bunun için 30 bin TL’ye ihtiyacımız var. Hayırseverlerin de yardımıyla bu parayı toplayacağımızı düşünüyoruz. Amacımız, çocuklarımızın daha sıcak bir ortamda öğrenim görmelerini sağlamak" diye konuştu.

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