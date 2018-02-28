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    Fenerbahçe Üniversitesi’ne akademisyen alınacak

    Hürriyet Eğitim
    28.02.2018 - 12:34 | Son Güncelleme:

    Fenerbahçe Üniversitesi, çeşitli bölümlerde tam gün görev yapacak öğretim üyeleri alacak. Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre, başvurular başladı ve 15 gün sonra sona erecek.

    Fenerbahçe Üniversitesi, çeşitli bölümlerinde tam gün eğitim vermek üzere profesör ve doçent alımı için ilana çıktı. Buna göre başvurular 28 Şubat’ta başladı ve 15 gün sonra sona erecek. Başvuracak aday kabul edildiğinde 1 Nisan 2018’den itibaren Fenerbahçe Üniversitesi Yüksek Öğretim Kurulu Akademik Listesi’nde yer alacağı için bu tarihten itibaren bir başka üniversitenin akademik listesinde adayın isminin olmaması gerekiyor. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) tanınan yurtdışı üniversitelerden alınmış ve Üniversitelerarası Kurul’ca (ÜAK) onaylanmış denkliğinin olması şartı aranıyor.

    Yabancı dilde eğitim verecek bölümler için başvuracak adayların yurtdışında doktora yapmış olması veya üniversitelerde ‘Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara Dair Yönetmelik’te belirtilen niteliklere sahip olması isteniyor.

    Özel koşullar ve başvuru hakkında ayrıntılı bilgiye www.fbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

    Alınacak akademisyen sayıları ve bölümleri şöyle:
    Fenerbahçe Üniversitesi’ne akademisyen alınacak


    Etiketler: Resmi Gazete
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