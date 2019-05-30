Fende şekilli sorulara dikkat

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) yaklaşık iki hafta kaldı. İki milyondan fazla öğrenci istediği üniversiteye girebilmek için 15-16 Haziran’da ter dökecek. Bu sınavın önemli testlerinden biri de, fen bilimleri. 2018 YKS’de en düşük performans fizik testinde gösterildi. Fizik, kimya ve biyoloji soruları, YKS’de sayısal puan türünde matematikle birlikte belirleyici role sahip.

15-16 Haziran’da yapılacak YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) yöneltilecek 20 fen bilimleri sorusu, adayları sıralamada üste taşıyabilir. Alan Yeterlilik Testi’ndeki (AYT) fen bilimlerin de ise fizikte 14, biyoloji ve kimyada 13’er olmak üzere toplam 40 soru yer alacak. Uzmanlar, fen bilimleri testinde iyi bir performans sergileyen adayların sıralamada fark yaratabileceğini vurguluyor. Peki, bu testlerde neye dikkat edilmeli? Kültür Eğitim Kurumları ile Terakki Vakfı Okulları fen bilimleri zümrelerinin adaylara önerileri şöyle:

FİZİK: SADECE FORMÜL BİLMEK YETMEZ

Fizikte TYT soruları genel olarak 9 ve 10’uncu sınıf müfredatını kapsıyor. AYT’dekiler ise ağırlıkla 11 ve 12’nci sınıftan. Bu sene de benzer bir dağılım bekleniyor. TYT’de sorular genel olarak dinamik, enerji, optik, elektrik, madde, basınç ve hareket gibi konulardan çıkabilir. AYT’de ise bunların yanı sıra daha çok elektrik alan, manyetik alan, atom teorileri, özel görelilik, radyoaktivite, elektromanyetik dalgalar, fotoelektrik ve düzgün çembersel hareket gibi konulardan gelebilir.

TYT sorularına bilgiye bağlı olarak muhakeme gücüyle yaklaşın. AYT’de ise şekilli sorular olabileceği için şekil okuma mantığına göre cevaplayın. Bunun için de şekil okuma becerilerinizi geliştirin. Artık salt formül ve denklem sorulmuyor.

Soruların içeriği ve kapsamıyla ilgili en önemli referans, Milli Eğitim Bakanlığı ders kitapları. TYT fizikte bu ders kitaplarındaki okuma parçaları ve etkinlikleri soru şeklinde gelebilir. TYT fizik soruları temel kavramlarla ilgili yorum ve verilenleri kullanarak çıkarım yapmaya dayalı. Artık çok az matematik bilgisi gerektiriyor.

AYT’de temel bilginin ötesinde kavramlarla ilgili sayısal işlemler gerektiğinden matematik bilgi ve becerisi avantaj sağlayacak. Birden fazla kazanımı sorgulayan sorular olabilir. Bazı konuların zor olduğunu ve soru gelmeyeceğini düşünerek çalışmamazlık yapmayın.

KİMYA: ANALİZ VE SENTEZ YETENEĞİ

Kimya testlerinde konular keskin sınırlarla ayrılıyor. TYT’de atom, periyodik cetvel, güçlü ve zayıf etkileşimler konularından soru gelme olasılığı çok yüksek. AYT’de ise organik kimya, atomun kuantum modeli ve periyodik cetvel konularından daha çok soru çıkıyor. AYT’de kimya sorularının ünite dağılımında genel bir denge gözetiliyor ve hepsinden en az bir soruya yer veriliyor. Bu konulara mutlaka çalışın.

m Önceki yıl olduğu gibi geçen sene de TYT’de 9’uncu sınıftan 4 soru; 10’dan 3 soru çıktı. AYT’de ise 7 sorunun 11’inci, 6 sorunun da 12’nci sınıftan geleceğini öngörüyoruz. Öncüllü soru sayılarının yüzdesi artıyor. Geçen yıl kimya sorularının tip ve yapılarında matematikteki gibi farklılık olmadı. Bu seneki TYT kimyada, soru yapılarında değişiklik olabilir. TYT’de gerçek hayata dayalı örneklere daha çok yer veriliyor.

Yeni nesil sorular bilgiyle birlikte analiz, sentez ve yorumlama yeteneklerini sorguluyor. Geçmişte olduğu gibi bilgiye, özellikle TYT kimyada sıklıkla bakılmıyor. Bilgi odaklı sorular AYT’de daha çok.

Soru köklerini iyi okuyup anlayın ve cevapları bu anlam üzerine kurgulayın. Şekilli sorularda paragrafta verilen çoğu bilgi aslında şekil üzerinde de yer alıyor. Şekilleri iyi inceleyin.

BİYOLOJİ: KISA SORULARA DİKKAT EDİN

Başarı için TYT ve AYT’de biyoloji testini en sona bırakmayın. Yorgun zihinle kolay cevaplandırmanız zor. TYT için özellikle canlıların yapısındaki temel bileşikler, hücre, canlılar dünyası ve genetik; AYT içinse insan fizyolojisi, bitki biyolojisi, genetik ve ekoloji gibi konuları kapsayan sorulara ağırlık verin. Bunları tekrar edin ve genel olarak testlerinizi onlardan seçin.

Biyoloji soruları bilgi ağırlıklı. Gerek TYT’de gerekse AYT’de bilgi temeli olmayan öğrenciler zorlanıyor. Kalan zamanda bilgi eksiklerinizi giderin. Şıklardan giderek doğru cevaplama şansı çok yüksek değil. Soruyu dikkatli okuyup verilenler üzerinden cevabı bulun.

Bazı sorular şekil okumayı gerektiriyor. Aynı zamanda içeriği ayrıntılanmış sorular da yine kolay cevaplandırılabilir. Adayları en çok kısa içerikli sorular zorluyor. Genelde eleyici sorular da bunlar arasından çıkıyor. Bunlara daha dikkatli yaklaşın. Son yıllarda deney düzenekli sorulara da ağırlık veriliyor. Ayrıca genetik ve insan fizyolojisine ait sorular da sizi oyalayarak zaman kaybettirebilir. Her konudan iki oturumda da soru çıkabilir. Buna göre hazırlanın.

MEB’İN KAZANIMLAR KİTAPÇIĞINI İYİ İNCELEYİN

MEB’in ‘2019 Yükseköğretime Geçiş Sınavlarına Esas Konu, Kazanım ve Açıklamalar’ kitapçığını iyi inceleyin. Hangi kazanımlardan sorumlu olduğunuzu görebilirsiniz.

TYT’DE PUANA KATKISI BÜYÜK

FEN bilimleri testlerinin TYT ve AYT’de puanlara önemli katkıları olduğunu belirten eğitim uzmanı Salim Ünsal, bu derslerin etkisini şöyle açıklıyor:

“YKS’nin iki oturumunda da fen bilimleri testi başlığında fizik, kimya ve biyoloji soruları var. TYT oturumunda 7’şer fizik ve kimya ile 6 biyoloji sorusu çıkıyor. Bunda adayların hangi puan türünden seçim yapacaklarına bakılmaksızın, 20 soru TYT puanına 66.9 puanlık bir katkı sağlıyor. Özetle TYT puanının yaklaşık yüzde 17’lik kısmını adaylar, bu alandaki sorulardan karşılıyor. TYT’deki fen sorularının AYT ile hesaplanan tüm puanlara da kısmi etkisi var. Sayısal puanı yüzde 7.1, sözeli yüzde 6.3, eşit ağırlığı yüzde 6.5 ve dil puanını da yüzde 8.2 etkiliyor. Yani ister sayısalcı ister sözelci veya eşit ağırlıkçı olun, TYT’deki fen bilimleri sorularının size az ya da çok katkısı bulunuyor.

SAYISALCILARIN CAN SİMİDİ: Sınavın ikinci oturumu AYT’de ise fen bilimleri, sadece sayısal puana ihtiyaç duyan adayları etkiliyor. Çünkü AYT’deki fen sorularının doğrudan sözel, eşit ağırlık ve dil puanlarına bir katkısı yok.

PUANIN YÜZDE 34’Ü FENDEN: AYT’de fen testi 40 sorudan oluşuyor. Fizikten 14, kimya ve biyolojiden ise 13’er soru yöneltiliyor. Tıp, mühendislik, sağlık bilimleri, teknik bilimler ve temel bilimler gibi sayısal nitelikli programları hedefleyen adaylar için kritik önemde. 40 soruyu doğru cevaplandıran aday, sayısal puanın 106.9’unu bu testten temin ediyor. Yani sayısal puanın yaklaşık yüzde 30’u buradan geliyor. Sınavın TYT oturumundaki katkıyı da ilave ettiğimizde YKS’nin tüm fen soruları sayısal puanın yüzde 34’ünü oluşturuyor.

DİKKAT EKSİKLİĞİNE REÇETE

BİRÇOK üniversite adayı, YKS’ye hazırlık sürecinde dikkat eksikliğinden şikâyet ediyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Zeki Yüncü, bu dönemde şikâyetlerin stres nedeniyle artabildiğini söylüyor. Prof. Dr. Yüncü, sınav öncesinde ve sırasında iyi odaklanmanın yöntemlerini paylaşıyor:

HAZIRLANIRKEN

- Hedefe yönelik çalışma planı yapın.

- Hazırlık sınavlarına katılın. Bunlarda süre kullanımına dikkat edin. Dikkatsizlik nedeniyle nerede hata yaptığınıza bakın.

- Eksik ve güçlü yanları ortaya koyun.

- Uzun süreli sınavlarda fiziki kondisyonun iyi olması beyin kan akışını olumlu yönde etkiler. Beynin temel yakıtı oksijen ve şeker kullanımının en yüksek düzeyde olmasını sağlar. Bu nedenle mutlaka spor yapın.

- Gerçekçi bir beklentiniz olsun. Gerçekle uyuşmayan beklenti sınav kaygısını arttırır. Sınav bir sürpriz değil.

YKS ÖNCESİNDE

- YKS oldukça uzun süre hazırlık gerektiren bir sınav. Birçok bilgi ve formülü akılda tutmak gerekir. Bu nedenle sınava yorgun girmeyin, uykunuzu iyi alın.

- Bedenin fizyolojik gereksinimlerini yeterince karşılayın.

- Sınav öncesinde hiç kullanmadığınız bir ilaç ya da ilaç niyetiyle bir performans arttırıcı kullanmayın. Hekime danışmadan alınan bu tür performans arttırıcıların olumsuz sonuçları olabilir.

SINAV SIRASINDA

- Sınav sorularını dikkatli okuyun, soruda sınanan bilgiye odaklanın.

- Sınav sırasında beden duruşunuz sizi zorlamayacak şekilde olmalı. Rahat nefes alın, kambur durmayın, rahat kıyafetler giyin.

- Belli zaman aralıklarında küçük aralar verin. Bu küçük teneffüsler hata yapma riskini azaltır.

- Cevaplanmış soruların yanıtını sınav sonunda yapacağınız gözden geçirmeler sırasında değiştirmeyin. Yorgunluk hata yapma riskini yükseltir.

GEÇ KALMAYIN

Adaylar, YKS’nin sabah 10.15’te başlayacak oturumları için saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra 15.45’teki oturumu için ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

FEN TESTİNDE BAŞARI NE?

2018 YKS verilerine göre, geçen yıl TYT’de sınava giren adayların 2 milyon 260 bini 20 soruda 2.828 net ortalamasıyla soruların sadece yüzde 14’ünü doğru yanıtladı. Aynı adaylardan 1 milyon 877 bini, bir sonraki gün yapılan AYT oturumuna da katıldı. Adaylar fen bilimleri testinde 3.245 net ortalamasını yakalayarak soruların ancak yüzde 8.1’ni doğru işaretlediler. Bu testi oluşturan dersler arasında adaylar fizikte yüzde 3.3, kimyada yüzde 8.5 ve biyolojide de yüzde 12.8’lik bir performans sergiledi. YKS’de tüm derslerde en düşük performans AYT fizikte ortaya çıktı.

SONUÇLAR 18 TEMMUZ’DA

Adaylar, sınav sonuçlarını 18 Temmuz’da öğrenecek. Tercih tarihlerini ve kılavuzunu ise ÖSYM açıklayacak.

BİTTİ