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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 23.11.2019 - 16:42, Son Güncelleme:/

Fen bilgisi öğretmeni okulları renklendiriyor

Fen bilgisi öğretmeni Mahmut Ulusoy, çocukken inşaatlarda çalışarak öğrendiği boyacılığı, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesi için okullarda gönüllü olarak sürdürüyor. Mahmut öğretmen görev yaptığı okulun duvarlarını rengarenk boyuyor.

Fen bilgisi öğretmeni okulları renklendiriyor
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Kayseri'de 26 yıllık fen bilgisi öğretmeni Mahmut Ulusoy, çocukken inşaatlarda çalışarak öğrendiği boyacılığı, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesi için okullarda gönüllü olarak sürdürüyor. Talas ilçesindeki Durak Hava Demir İlk ve Ortaokulu’nda görev yapan Ulusoy, okulların boya ve badana işlerini, öğrenciler için karşılık beklemeden yapıyor.

ÖĞRENCİLERİN ‘BOYACI’ ÖĞRETMENİ
Öğrencilerin daha güzel ortamlarda eğitim görmesi için tatillerde ve boş zamanlarında ihtiyacı olan okulların boya badana işlerini yapan Ulusoy, öğrencilerin ‘boyacı öğretmen’ diye seslenmesinden de büyük mutlu. Görev yaptığı okulun duvarlarını da rengarenk boyayan Ulusoy, öğretmenliğin yanı sıra boyacılığı da keyif alarak sadece öğrencileri için yaptığını söyledi. Zor şartlarda okuduğu için öğrencilerinin hep daha iyi şartlarda okumasını istediğini belirten Ulusoy, şöyle devam etti:
"Ben kırsal kesimde yaşayan fakir bir ailenin çocuğuydum. Hem okudum hem de yaz aylarında inşaatlarda çalıştım. Bu mesleği de oralarda öğrendim. Daha önce görev yaptığım okullarda da boya yapmıştım. Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde ve buradaki farklı okullarda çalıştım. Boya badana ihtiyacı olan okul müdürleri çağırırsa gidip yapıyorum. Bu okulun da duvarlarını, korkuluklarını ve kapı demirlerini boyadım. Öğrenciler için bu işi yapmaktan gurur duyuyorum.

Fen bilgisi öğretmeni okulları renklendiriyor

KENDİ OKULLARIMIZI KENDİMİZ BOYUYORUZ
Boya yaparken öğrencilerin içini açacak renkler olmasına dikkat ediyorum. Çocuklarımız cıvıl cıvıl. Onların içi açılsın, kendilerini derslerine, eğitimlerine daha iyi versinler diye farklı renklerle boyadık. Bu işi gönüllü olarak, çocuklar için yapıyorum. Öğrencilerimiz bu renkleri çok beğendi. Buraya bir usta gelmiş olsaydı maliyeti oldukça külfetli olacaktı. Okulumuzu bu maliyetten kurtarmış olduk. Kendi okullarımızı kendimiz boyuyoruz. Bu işi zevkle yapıyorum. Boya işini bitirdikten sonra kenara geçip zevkle izliyorum. Çocuklar da bir öğretmeni boya yaparken görünce şaşırıyor. 'Boyacı öğretmen' diye de hitap ediyorlar."

‘RENKLERİN DİLİ ÇOK ÖNEMLİ’
Okul müdürü Hakan Tatlı da öğrencileri için okullarına farklı bir dış görünüm vermek istedikleri söyledi. Renklerin dilinin çok önemli olduğunu ve bunun için okulun çevresini gökkuşağı renklerine boyadıklarını belirten Tatlı, "Bu iş için okul aile birliğimiz maddi destek verdi. Yine Mahmut bey sağolsun emeğini esirgemedi. Sırf çocuklarımıza güzel bir eğitim ortamı sağlayalım diye..." dedi.

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