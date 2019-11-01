Felsefe Okulu başlıyor
Bu yıl 6’ncısı düzenlenecek Felsefe Okulu, 6 Kasım’da başlıyor. Sertifika programı, 27 Kasım’a kadar devam edecek.
Işık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (IŞIKSEM) tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Felsefe Okulu, 6 Kasım’da başlıyor. 27 Kasım’a kadar sürecek Felsefe Okulu’nun bu yılki konusu, felsefe tarihinin en önemli filozoflarından birisi olan ‘Friedrich Nietzsche’ olarak belirlendi. ‘Felsefe Okulu VI’ kapsamında Işık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Örsan K. Öymen tarafından verilecek seminerlerde, Friedrich Nietzsche’nin düşünce ve kuramları ele alınacak. Her biri 60 dakikalık sunum ve 45 dakikalık soru-cevap kısmından oluşan seminerler dizisi, 6-13 ile 20-27 Kasım tarihlerinde ve 19.00-21.00 saatleri arasında FMV Nişantaşı Kampüsü’ndeki Sacit Öncel Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kontenjanların sınırlı olduğu sertifika programına katılmak isteyenler üniversitenin internet sitesinden detaylı bilgi alabilir.
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