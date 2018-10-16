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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Önder ÖNDEŞ
16.10.2018 - 01:35, Son Güncelleme:

Fazla çevrimiçi olmak gençleri mutsuz ediyor

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Fazla çevrimiçi olmak gençleri mutsuz ediyor

OECD’nin ‘Dijital Çağda Çocuk ve Gençlerde Zihinsel Sağlık’ raporuna göre organizasyona üye ülkelerde gençlerin yüzde 25’i zihinsel rahatsızlık yaşıyor. Aşırı internet ve sosyal medya kullanımı, çocukların zihinsel sağlığını bozuyor. Günde altı saatten fazla çevrimiçi olan ergenlerin mutlu olma şansı azalıyor. En uygun süre 1-2 saat. Rapordan öne çıkan bulgular şöyle:

AŞIRI İNTERNET İYİ DEĞİL

OECD ülkelerinde 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin yüzde 61’i internette vakit geçirirken, zamanı unuttuğunu söylüyor. Yüzde 54 ise internete giremediğinde kendini kötü hissediyor. Birçok araştırma internette geçen aşırı zamanın, çocuk ve gençlerin zihinsel sağlığı için iyi olmadığını gösteriyor. Öte yandan hiç kullanmamak da iyi değil. PISA sonuçlarına göre, günde altı saatten fazla çevrimiçi olanlar, düşük memnuniyete ve refaha sahip. Günde 1-2 saat ise en uygun süre.

FAZLA SOSYAL MEDYA KALİTESİZ UYKU DEMEK

ABD’de Pew Araştırma Merkezi’nin bu yıl yaptığı bir araştırmaya göre, ülkede ergenlerin yüzde 72’si sabah uyanır uyanmaz akıllı telefonunda gelen bildirimleri kontrol ediyor. Özellikle gece artan sosyal medya kullanımı, araştırmalara göre daha zayıf uykuya neden olurken, kaygı seviyesi ve depresyon riskini de arttırıyor. Sosyal medya ayrıca ergenlerde bedenleriyle ilgili endişeleri ve beslenme bozukluğu yaşama riskini yükseltiyor.

SİBER-ZORBALIĞA DİKKAT

Dijital dünya gençler için yeni bir riski de beraberinde getiriyor. Okullarda zorbalığın yaygın olduğu biliniyor. Ancak çevrimiçi dünya sayesinde zorbalık, okuldan sonra da çocuk ve gençlerin peşini bırakmıyor. İnternet kullanımı arttıkça öğrencilerin zorbalığa maruz kalma riski de büyüyor. Mesaj, resim ve videolarla yapılan aşağılama ve psikolojik şiddet gençlerin zihinsel refahı için büyük bir tehdit. OECD’nin verilerine göre, siber zorbalığın en çok görüldüğü ülkeler Litvanya, Macaristan ve Letonya. Bu ülkelerde 11, 13 ve 15 yaş düzeyindeki gençlerin yüzde 15’i fotoğraf veya mesajla siber-zorbalığa en az bir kez maruz kaldığını söylüyor.

NE YAPMALI?

OECD, raporda internet ve sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek ve daha iyi bir zihinsel sağlık için tavsiyeler de paylaşıyor. Raporda bu öneriler şöyle sıralanıyor:

Aileler, çocuklarının gizlilik ayarları ve internette kimlerle iletişime geçtiği konusunda bilgi sahibi olmalı.

İnternet yaratıcı ve gelişim amaçlı aktiviteler için de kullanılmalı.

Çocuklar başkalarını kıracak, gerçekliği olmayan ve nefret söylemi içeren mesajları paylaşmamak konusunda bilgilendirilmeli.

Günümüzde internetten kopmak zor. Ancak aileler, zaman yönetimi konusunda çocuklarına destek sunmalı.

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