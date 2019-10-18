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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 18.10.2019 - 15:32, Son Güncelleme:/

Fazıl Say ile 20’inci yıl kutlaması

Kuruluşundan bu yana 35 bine yakın öğrenciyi mezun eden vakıf üniversitesi, 20’inci yılını dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın konseriyle kutladı. 

Fazıl Say ile 20’inci yıl kutlaması
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İstanbul Okan Üniversitesi bu yıl 20 yaşında. Üniversite kuruluş yıldönümünde, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ı Tuzla’daki kampusunda ağırladı. Say’ın Bekir Okan, Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki piyano resitaline üniversitenin öğrencileri ve çalışanları katıldı.

“Yükseköğrenimdeki 20’nci yılımızda 26 bin öğrenciye ulaştık. 35 bine yakın mezunumuzu iş hayatına uğurladık” diyen Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, şunları söyledi.
“Öğrencilerimizin dünya vatandaşı olarak yetişmesini istiyoruz. Onların dünyanın her yerinde iş bulacak şekilde eğitim almalarını ve sanatla, sporla iç içe olmalarını istiyoruz. Bu yüzden her yıl geleneksel olarak, Yılın En’leri ve Spor Ödülleri’ni veriyoruz, Kısa Film Festivali düzenliyoruz. Kültür ve sanata verdiğimiz değer kapsamında, Kampusumuz içinde bulunan Bekir Okan Kültür, Sanat ve Kongre Merkezimiz, İstanbul’un ikinci büyük salonuna ev sahipliği yapıyor. Ve ne mutlu ki bu salonda, bu akşam dünyaca ünlü bestecimiz ve piyanistimiz Fazıl Say bizlerle. 20’inci Yıl Konserimizi onun vermesi bizim için gurur kaynağı. Kendisine teşekkür ediyor ve üniversitemize daha nice başarılı 20 yıllar diliyorum.”

‘EĞİTİM HARİTASINDA ÖNEMLİ BİR YER TUTUYOR’
Fazıl Say’a konserin ardından TEMA sertifikasını ve plaketini İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan takdim etti. Fazıl Say “Bu muazzam üniversitede olmak beni çok mutlu etti. Üniversiteyi kuran Sayın Bekir Okan’a teşekkür ederim. İstanbul Okan Üniversitesi Türkiye’nin eğitim haritasında çok önemli bir yer tutuyor hepimiz için. Benim için de öyle” dedi.

 

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