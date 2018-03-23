Fazıl Say Darüşşafaka için çalacak

6 Nisan Cuma akşamı saat 20:30’da İstanbul’daki İş Sanat Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek Fazıl Say resitalinde, sanatçı kendi bestelerini ve çağdaş bestecilerinin eserlerini yorumlayacak.

KONSERİN TÜM GELİRİ EĞİTİME

Darüşşafaka Cemiyeti tarafından düzenlenen bağış konserinden elde edilecek tüm gelir, Türkiyenin dört bir yanından Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na gelen; anne veya babası vefat etmiş 1.000’e yakın öğrencinin eğitim masrafları için kullanılacak. Bilet satın alarak, ‘eğitimde fırsat eşitliği’ne destek vermek isteyen müzikseverler, Darüşşafaka Cemiyeti’nin internet sitesi üzerinden bağışlarını gerçekleştirerek biletlerini temin edebilecek.

Biletler kredi kartıyla bağış yaparak temin edilebilirsiniz.

BİLET ALMAK İÇİN TIKLAYIN

YA DA DARÜŞŞAFAKA’NIN HESAP NUMARALARINA, FAZIL SAY BİLETİ AÇIKLAMASIYLA BAĞIŞTA BULUNULARAK BİLET TEMİN EDİLEBİLİRSİNİZ

DARÜŞŞAFAKA HAKKINDA:

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli öğrencilere kaliteli eğitim olanağı tanıyarak yaşamlarını değiştiriyor. Eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla 1863 yılından bu yana çalışan Cemiyet, bugüne kadar binlerce çocuğun Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda çağdaş koşullarda okumasını ve yükseköğrenimleri esnasında burs almalarını sağladı. Tarihi boyunca ülkenin gelişiminin bireylerin gelişmesine paralel olacağı ilkesiyle hareket eden ve eğitimle değişen yaşamlar misyonunu benimseyen Cemiyet, 10 yaşında ailelerinden emanet aldığı çocukların; Atatürk ilkelerine bağlı, yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, özgüvenli ve topluma karşı sorumlu bireyler olarak yetişmesini sağlıyor. Bugün Türkiye’nin dört bir yanından sınavla seçilen 958 öğrenci, İstanbul Maslaktaki Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda sekiz yıl boyunca tam burslu ve yatılı okuyor. Yabancı dil ağırlıklı kaliteli bir eğitim sürecinden geçen öğrenciler, sosyal ve kültürel anlamda da tam donanımlı bireyler olarak yetişiyor.

2015 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından Özel Danışmanlık Statüsüne layık görülen Darüşşafaka Cemiyeti, yine Birleşmiş Milletlerin en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olan UN Global Compact üyesidir. 2013 yılında kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 2017 yılında notunu 9,43’e yükseltmiştir.