FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2 Kasım’da başlıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
AA
09.10.2018 - 13:35, Son Güncelleme:

FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2 Kasım’da başlıyor

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FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2 Kasım’da başlıyor

MEB tarafından düzenlenecek olan ‘FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nin dördüncüsü, 2-3 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek. Zirvede kodlama ve kod eğitimi, geleceğin teknolojik sınıfları, oyun tabanlı öğrenme ve oyunlaştırma, eğitimde mobil öğrenme, e-içerik geliştirme, üç boyutlu teknolojiler, eğitimde bilinçli ve güvenli internet kullanımı gibi konular ele alınacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), uluslararası ‘FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nin dördüncüsü, 2-3 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafınca düzenlenecek zirve, öğretmen, akademisyen, öğrenci, eğitim teknoloğu ve teknoloji sağlayıcılarının fikir ve tecrübelerini bildiriler ve atölye çalışmalarıyla paylaşmaları amacıyla 2-3 Kasım'da ATO Congresium'da yapılacak.

Zirve için kabul edilen bildirilerin 15 Ekim'de açıklanacağı etkinlikte, 40 oturum, 64 atölye çalışması, beş panel ve 20 çağrılı konuşma yapılacak, 30 eğitim ve teknoloji firması stant açacak.

Zirvede, kodlama ve kod eğitimi, geleceğin teknolojik sınıfları, oyun tabanlı öğrenme ve oyunlaştırma, eğitimde mobil öğrenme, e-içerik geliştirme, üç boyutlu teknolojiler, eğitimde bilinçli ve güvenli internet kullanımı, eğitimde etkin etkileşimli tahta kullanımı, eğitimde engelsiz bilişim, STEM, eğitimde ölçme ve değerlendirme, robotik eğitimi, teknoloji destekli öğretmen mesleki gelişimi, uzaktan eğitim, nesnelerin interneti, öğrenci merkezli eğitimde teknoloji destekli başarılı uygulamalar, göç ve acil durumlarda eğitim, eğitim teknolojileri ve uygulamaları, dil öğretiminde teknoloji kullanımı, yapay zeka, bilişim etiği ile eğitim ve sosyal medya konuları yer alacak.

Zirve ücretsiz ve herkesin katılımına açık olacak. Dinleyici katılımı için kayıtlar, 1 Kasım'a kadar yapılabilecek. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek zirveye, 3 binin üzerinde ziyaretçinin katılması bekleniyor.

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