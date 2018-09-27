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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
27.09.2018 - 12:19, Son Güncelleme:

Fabrika gibi okulda üretimde rekor gelir

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Fabrika gibi okulda üretimde rekor gelir

MEB verilerine göre, yaklaşık 5 milyon liralık geliriyle Türkiye'de ikinci sıraya yerleşen Ankara Altındağ Siteler Mesleki Eğitim Merkezi'nde, mobilya, metal ve tekstil sektörleri başta olmak üzere fabrika gibi üretim yapılıyor. Balkanlar, Orta Doğu ve Avrupa'da özellikle mobilya sektöründe çok iyi bilinen Siteler'de faaliyetlerini sürdüren merkezin öğrencileri, özellikle okulların sıra, masa, sandalye, tabure, dolap, minder gibi ihtiyaçlarının üretiminde görev alıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepleri de karşılayan merkezin bu yılki cirosunun geçen senenin önüne geçmesi bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, yaklaşık 5 milyon liralık geliriyle Türkiye'de ikinci sıraya yerleşen Ankara Altındağ Siteler Mesleki Eğitim Merkezi'nde, mobilya, metal ve tekstil sektörleri başta olmak üzere fabrika gibi üretim gerçekleştiriliyor.

Fabrika gibi okulda üretimde rekor gelirOkul Müdürü Hayrettin Karaziyan, mesleki eğitim merkezlerinin 12 yıllık zorunlu eğitimin içine dahil edildiğini anımsatarak, bu kapsamda öğrencilerin haftada bir gün okula geldiklerini, ayrıca işletmelerde işbaşı eğitimler aldıklarını anlattı.

Okulda ayrıca meslek edindirme kursları kapsamında verilen eğitimlere değinen Karaziyan, sektörün beklentileri doğrultusunda beceriler kazanan öğrencilerin istihdam olanağı bulduğunu belirtti.

Fabrika gibi okulda üretimde rekor gelir

Mesleki eğitim merkezlerindeki eğitimlerle öğrencilere kalfalık ve ustalık belgelerinin de verildiğini dile getiren Karaziyan, öğrencilerin eğitim sonunda kendi iş yerlerini açma fırsatı yakaladıklarını ve böylece yeni istihdam olanaklarının yaratıldığını söyledi.

Hayrettin Karaziyan, mesleki eğitim merkezlerinde öğrencilere teorik eğitimin yanında uygulamalı işbaşı eğitimlerinin de verildiğini anlattı.

Okulda döner sermaye kapsamında da üretim yapıldığını bildiren Karaziyan, üretimde öğrenci ve kursiyerlerin de görev aldığını belirtti.

Fabrika gibi okulda üretimde rekor gelir

Yürüttükleri faaliyetler ile MEB’in en fazla üretim yapan meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinin yer aldığı listede ikinci sırada yer aldıklarını söyleyen Karaziyan, "2017'de 4 milyon 800 bin lira ciro yaptık. Bu seneki ciromuz ise 4 milyona yaklaşmış durumda. Geçen seneki rakamlarımızı tutturmak için gayret sarf ediyoruz. Siteler, Balkanlar, Orta Doğu ve Avrupa'da özellikle mobilya sektöründe çok iyi bilinen bir merkez. Okulumuzun burada olması bizim yapmış olduğumuz üretim çeşitliliği açısından da belirleyici rol oynuyor. Gerek malzemelerin daha uygun fiyatlarla tedarik edilmesi açısından, gerek sektöre açılmak açısından bizim için son derece faydalı sonuçlar doğuruyor.

Öncelikli olarak gelen bütün siparişleri değerlendiriyoruz. Maliyet ve üretim süreçleri konusunda mutabık kalırsak üretimleri başlatıyoruz. Mobilya alanında özellikle okulların sıra, masa, sandalye, tabure, dolap, minder gibi ihtiyaçları için üretim yapıyoruz. Bunun dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepleri de karşılıyoruz. Bu malzemelerin üretiminde metal işleri de yine atölyelerimizde gerçekleştiriliyor. Tekstil alanında da daha çok perde, güneşlik, yurtlar için nevresim takımları, yorgan, pike, yastık gibi malzemeler üretiyoruz."

Fabrika gibi okulda üretimde rekor gelir

Karaziyan, geçen yılki yaklaşık 5 milyon liralık cirolarının yüzde 50'sinin mobilya, yüzde 40'ının metal ve yüzde 10'unun tekstil alanından oluştuğunu söyledi.

Hayrettin Karaziyan mesleki eğitim merkezinde örgün eğitim kapsamında 800 olmak üzere toplam bin 500 öğrenciye hizmet verildiğini sözlerine ekledi.

Fabrika gibi okulda üretimde rekor gelir

EN FAZLA GELİR ELDE EDEN İKİNCİ OKUL
MEB, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullar bünyesindeki 774 döner sermaye işletmesindeki üretim potansiyelini ve verimliliğini masaya yatırmış ve geçen yıl yapılan üretimden 217 milyon lira gelir elde edildiği ortaya çıkmıştı.

Bakanlığın çalışmasında, en fazla gelir sağlayan okullar da belirlenmiş, buna göre, yaklaşık 5.5 milyon liralık üretim yapan Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni 4.8 milyon liralık üretimle Ankara Altındağ Siteler Mesleki Eğitim Merkezi ve 4.5 milyon liralık üretimle Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi izlemişti.

Ankara Altındağ Siteler Mesleki Eğitim Merkezi'nde özellikle mobilya, metal ve tekstil alanlarında fabrika gibi çalışan atölyelerdeki üretimler dikkati çekti.

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