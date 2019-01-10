Fabrika gibi meslek lisesi

Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kentteki okulların ve kamu kurumlarının ihtiyacı olan çeşitli malzemeleri üretiyor. Masa, sıra, makam odası takımı, dolap ve kitaplıkların üretildiği lise, kentin bu anlamda dışarıya olan bağımlılığını da ortadan kaldırıyor. Adeta fabrika gibi çalışan ve geçen yıl 2.3 milyon lira ciro elde eden lise, çoğunluğu köylerden gelen ve ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerine de aylık 600 lira civarında maddi destek sağlıyor.

Okullarında üretim yaparak hem iş öğrenen hem de aile bütçesine önemli miktarda katkıda bulunan öğrenciler, hafta sonları veya yaz tatillerinde de okulda çalışmayı tercih ediyor. Mesai saati gözetmeden büyük istekle okul atölyelerini dolduran öğrenciler, meslek öğrenmenin ve üretime dahil olmanın mutluluğunu yaşıyor.

İL DIŞINDAN DA TALEP VAR

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, okulda, sıradan öğretmen masasına, panodan kürsüye kadar pek çok eşyanın üretiminin yapıldığını belirterek, "Hatta müdür, müdür yardımcılarının oda takımlarını bile üretiyoruz. İşçilik ve kalite anlamında en iyisini üretiyor ve okullarımıza gönderiyoruz. Okulumuz sadece ilimizdeki kurumlardan değil, il dışından gelen siparişleri ve talepleri de karşılıyor. Gerçekten fabrika gibi çalışıyoruz" dedi.

Öğrencilerin döner sermayeden yaklaşık 600 TL ücret aldığını belirten Tekin, bu gençlerin mezun olduktan sonra da kolayca iş bulabildiklerini söyledi. Tekin ayrıca okulun bu yönüyle il istihdamına katkı da sağladığını, mobilya ve metal aksam üretimi noktasında önemli işlere imza atıldığını belirtti. Talep edilen mobilyaların her türlü aksamıyla tamamlanarak sipariş sahiplerine ulaştırıldığını anlatan Tekin, şöyle devam etti:

"İl ve ilçelerimizdeki okullarda atıl durumda olan sıralarımız da geri dönüşüm kapsamında burada yenilenip okullarımıza gönderiliyor. Okulumuz yaklaşık 2 milyon 300 bin liralık siparişi yıl sonunda teslim etti. Amacımız mesleki ve teknik anlamda okullarımızı daha da geliştirmek. Burada okuyan öğrencilerimiz hem aile ekonomilerine çok ciddi katkı sağlıyor hem de mezun olduktan sonra çok rahat iş bulabiliyor."

‘AİLELERİMİZE BABALARIMIZDAN DAHA FAZLA KATKI SAĞLIYORUZ’

Okul Müdürü Mehmet Özmüş de okulda yıllardır sıra, dolap, pano, askılık, toplantı ve bilgisayar masası ve makam odası için gerekli eşyaların üretildiğini söyledi. Özmüş, konuşmasına şöyle devam etti:

"2018 yılında 2 milyon 300 bin liralık sipariş aldık ve bu siparişleri tamamladık. 4 bin 500 takım öğrenci sırası, 1000 bilgisayar masası, 100 öğretmen dolabı, 300 sınıf kürsüsü üretimimiz oldu. Ağrı şartlarını düşündüğümüzde bunlar oldukça yüksek rakamlar. Döner sermayeden faydalanan öğrencilerimiz aldıkları ücret için 'Babalarımızdan daha fazla ailemize katkı sunuyoruz' dediklerinde mutlu oluyoruz. Mezun olan birçok öğrencimiz kendi iş yerini açtı.”

HEM TEORİK HEM PRATİK EĞİTİM ALIYORLAR

Okulun mobilya bölümünde eğitim gören Berat Yıldız, bölge şartları ve ailelerinin maddi durumları dikkate alındığında aile ekonomisine sağladıkları katkının son derece önemli olduğunu söyledi. Yıldız, "Hem teorik hem de pratik anlamda işimizi daha iyi öğreniyoruz. Öğretmenlerimizle güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Geçen yılı çok iyi kapattık, herkesin bunda emeği var. Kırsalda okuyan kardeşlerimiz çok daha iyi ve sağlam sıralarda öğrenim görecek. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

Öğrencilerden Nurullah Akkuş, "Alacağım ustalık belgesiyle kendi işimi kurabilir veya sanayide rahatlıkla çalışabilirim. Burada aylık ücret alıyoruz ama ileride daha iyi para kazanabilirim. Zaten burada kazandığımla hem kendi ihtiyaçlarımı karşılıyorum hem de aileme katkıda bulunuyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Yaz tatilinde de okulda çalıştığını söyleyen Mustafa Çiçek, okul idaresi ve öğretmenleri sayesinde sokaklarda kötü alışkanlıklardan uzakta kaldığını söyledi.