Fabrika gibi meslek lisesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriFabrika gibi meslek lisesi
GeriEğitim Fabrika gibi meslek lisesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
10.01.2019 - 13:46, Son Güncelleme:/

Fabrika gibi meslek lisesi

Ağrı Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, okullar ve kamu kuruluşlarının ihtiyaçları için ürettiği mobilya ve benzeri ürünlerle geçen yıl 2.3 milyon liralık ciroya ulaştı. Lise, hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de nitelikli eleman yetiştiriyor.

Fabrika gibi meslek lisesi
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kentteki okulların ve kamu kurumlarının ihtiyacı olan çeşitli malzemeleri üretiyor. Masa, sıra, makam odası takımı, dolap ve kitaplıkların üretildiği lise, kentin bu anlamda dışarıya olan bağımlılığını da ortadan kaldırıyor. Adeta fabrika gibi çalışan ve geçen yıl 2.3 milyon lira ciro elde eden lise, çoğunluğu köylerden gelen ve ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerine de aylık 600 lira civarında maddi destek sağlıyor.

Okullarında üretim yaparak hem iş öğrenen hem de aile bütçesine önemli miktarda katkıda bulunan öğrenciler, hafta sonları veya yaz tatillerinde de okulda çalışmayı tercih ediyor. Mesai saati gözetmeden büyük istekle okul atölyelerini dolduran öğrenciler, meslek öğrenmenin ve üretime dahil olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Fabrika gibi meslek lisesi

İL DIŞINDAN DA TALEP VAR
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, okulda, sıradan öğretmen masasına, panodan kürsüye kadar pek çok eşyanın üretiminin yapıldığını belirterek, "Hatta müdür, müdür yardımcılarının oda takımlarını bile üretiyoruz. İşçilik ve kalite anlamında en iyisini üretiyor ve okullarımıza gönderiyoruz. Okulumuz sadece ilimizdeki kurumlardan değil, il dışından gelen siparişleri ve talepleri de karşılıyor. Gerçekten fabrika gibi çalışıyoruz" dedi.

Öğrencilerin döner sermayeden yaklaşık 600 TL ücret aldığını belirten Tekin, bu gençlerin mezun olduktan sonra da kolayca iş bulabildiklerini söyledi. Tekin ayrıca okulun bu yönüyle il istihdamına katkı da sağladığını, mobilya ve metal aksam üretimi noktasında önemli işlere imza atıldığını belirtti. Talep edilen mobilyaların her türlü aksamıyla tamamlanarak sipariş sahiplerine ulaştırıldığını anlatan Tekin, şöyle devam etti:
"İl ve ilçelerimizdeki okullarda atıl durumda olan sıralarımız da geri dönüşüm kapsamında burada yenilenip okullarımıza gönderiliyor. Okulumuz yaklaşık 2 milyon 300 bin liralık siparişi yıl sonunda teslim etti. Amacımız mesleki ve teknik anlamda okullarımızı daha da geliştirmek. Burada okuyan öğrencilerimiz hem aile ekonomilerine çok ciddi katkı sağlıyor hem de mezun olduktan sonra çok rahat iş bulabiliyor."

Fabrika gibi meslek lisesi

‘AİLELERİMİZE BABALARIMIZDAN DAHA FAZLA KATKI SAĞLIYORUZ’
Okul Müdürü Mehmet Özmüş de okulda yıllardır sıra, dolap, pano, askılık, toplantı ve bilgisayar masası ve makam odası için gerekli eşyaların üretildiğini söyledi. Özmüş, konuşmasına şöyle devam etti:
"2018 yılında 2 milyon 300 bin liralık sipariş aldık ve bu siparişleri tamamladık. 4 bin 500 takım öğrenci sırası, 1000 bilgisayar masası, 100 öğretmen dolabı, 300 sınıf kürsüsü üretimimiz oldu. Ağrı şartlarını düşündüğümüzde bunlar oldukça yüksek rakamlar. Döner sermayeden faydalanan öğrencilerimiz aldıkları ücret için 'Babalarımızdan daha fazla ailemize katkı sunuyoruz' dediklerinde mutlu oluyoruz. Mezun olan birçok öğrencimiz kendi iş yerini açtı.”

Fabrika gibi meslek lisesi

HEM TEORİK HEM PRATİK EĞİTİM ALIYORLAR
Okulun mobilya bölümünde eğitim gören Berat Yıldız, bölge şartları ve ailelerinin maddi durumları dikkate alındığında aile ekonomisine sağladıkları katkının son derece önemli olduğunu söyledi. Yıldız, "Hem teorik hem de pratik anlamda işimizi daha iyi öğreniyoruz. Öğretmenlerimizle güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Geçen yılı çok iyi kapattık, herkesin bunda emeği var. Kırsalda okuyan kardeşlerimiz çok daha iyi ve sağlam sıralarda öğrenim görecek. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

Öğrencilerden Nurullah Akkuş, "Alacağım ustalık belgesiyle kendi işimi kurabilir veya sanayide rahatlıkla çalışabilirim. Burada aylık ücret alıyoruz ama ileride daha iyi para kazanabilirim. Zaten burada kazandığımla hem kendi ihtiyaçlarımı karşılıyorum hem de aileme katkıda bulunuyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Yaz tatilinde de okulda çalıştığını söyleyen Mustafa Çiçek, okul idaresi ve öğretmenleri sayesinde sokaklarda kötü alışkanlıklardan uzakta kaldığını söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fabrika gibi meslek lisesi

Üniversitelerde kalite için Fransa ile işbirliği

'100 okul için 100 hayırsever' arıyorlar 

Liselerde Türkçe dil becerileri geliştirilecek