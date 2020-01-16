Ezgi’nin voleybol başarısı

Voleybola yedi yaşında başlayan Ezgi Başaranlar, Eczacıbaşı spor okuluna kendi döneminde yaklaşık 250 akranıyla beraber başladı. Oradan kulübün altyapısına geçen Ezgi daha sonra da A takıma çıktı. İlkokulu beşinci sınıfa kadar devlet okulunda okuyan Başaranlar, hem eğitimde, hem de voleybolda başarılı olduğu için bir kolejde ortaokul sonuna kadar üç yıl boyunca yüzde 100 burs teklifi aldı. Son sınıfta Eczacıbaşı küçük ve yıldız takımları; Şişli Terakki Okulu yıldız takımı ve İstanbul il karması takımı olmak üzere dört takımda oynadı. Maçları nedeniyle yaklaşık iki ay hiç okula gidemedi. Eksik konularını öğretmenlerini teneffüslerde yakalayarak tamamlayen Ezgi, Liselere Giriş Sınavı’ndan (LGS) 485 puan aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gelecek vadeden sporcular bursu için sınava girip, oradan da yüzde 100 burs kazandı. Gittiği Şişli Terakki Ortaokulu’ndan da tam burs alan Ezgi, Amerika’daki üniversiteden yol paraları hariç, her şeyi kapsayan voleybol bursu aldı. Amerika üniversite sınavı için SAT ile dil yeterlilik sınavı IELTS’e girdi. Buradaki ilk senesinde kendinden büyük iki pasör olmasına rağmen tüm maçlarda ilk altıda oynayarak, iki defa haftanın oyuncusu seçildi.

Ezgi Başaranlar, “Yedi yaşında Eczacıbaşı Spor Okulu’nda başladığım voleybolu çok sevdim. Voleybolun içinde kalabileceğim bir meslek üzerine yükseköğretim yapmak istedim. Kinesiyoloji bölümünde okumaya karar verdim. Yaptığım araştırma sonuncunda Türkiye’deki hiçbir üniversitede, bu bölümün olmadığını, olsa bile maalesef üniversite eğitimiyle voleybolun beraber yapılamayacağını tespit ettim. Amerika’daki üniversitelerle yazıştım ve yüzde 100 burs aldıklarımdan birini seçerek orada okumaya ve sporumu Amerika’nın voleyboldaki en üst ligi olan üniversite liginde oynamaya karar verdim.”