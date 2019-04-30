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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
30.04.2019 - 13:05, Son Güncelleme:/

Evinin tadilatını sınıf arkadaşları yaptı

Evlerinin inşaatı tamamlansın diye çalışmak için okuldan ayrılmayı düşünen lise öğrencisi Engin Tarhan için okul arkadaşları ve öğretmenleri seferber olup onu hayalini kurduğu eve kavuşturdu. Okulun atölyesinde Tarhan'ın inşaat halindeki evleri için kapı, pencere, mutfak dolabı ve korkuluk yapan, evin su ve elektrik tesisatını döşeyen öğrenci ve öğretmenler, kaymakamlığın da desteğiyle kısa sürede evi oturabilir duruma getirdi.

Evinin tadilatını sınıf arkadaşları yaptı
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Van'ın Erciş ilçesindeki Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Engin Tarhan, Salman Ağa Mahallesi'nde yapımına başladıkları evin inşaatını bitirebilmek ve mide kanseri olan babasına yardımcı olmak amacıyla çalışmak için eğitimini yarıda bırakmak istedi. Durumu öğrenen okul müdürü Veysel Sağlam, önce Tarhan'ı okula devam etmesi konusunda ikna etti, sonra öğretmenlerle görüşerek öğrencinin durumunu anlattı.

Tarhan'ın okula devam etmesini isteyen arkadaşları ve öğretmenleri, yoğun bir çalışma başlattı. Evin ihtiyacı olan malzemeleri temin ederek, okulun atölyesinde kapı, pencere, mutfak dolapları ve demir korkuluk yaptılar. Öğrencilerin elektrik ve su tesisatını döşediği ev, kaymakamlığın da yardımıyla kısa sürede tamamlanarak oturulmaya hazır hale getirildi. Gösterdikleri duyarlılık ve fedakarlıkla Tarhan'ı hayalini kurduğu eve kavuşturan öğrenciler, arkadaşlarının okula devam etmesini sağlamanın mutluluğunu yaşadı.

‘EV, OTURULABİLECEK DURUMA GETİRİLDİ’
Okul müdürü Veysel Sağlam, gösterdikleri ilgiden dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Maddi imkânsızlık ve yarım kalan evlerini tamamlamak için okulu bırakmayı düşünen Tarhan ile görüşerek eğitimine devam etmesini sağladıklarını anlatan Sağlam, şunları söyledi:
"İlk etapta Engin’i rehberlik servisine yönlendirdik. Rehberlik servisi yaptığı araştırmada, Engin’in doğru söylediğini, evlerinin inşaat halinde olduğunu ve katkı sunulması gerektiğini bildirdi. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün başlattığı 'Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor Projesi' kapsamında öğrencimize gereken desteği sunmaya karar verdik. Kaymakamlığın, öğretmen ve öğrencilerimizle velilerin katkısı sonucu öğrencimizin evini yeniledik. Atölyelerimizde hazırladığımız ürünlerle evimizin kapılarını, mutfak dolabını, yer döşemelerini, balkon korkuluklarını yaptık. Ev, oturulabilecek duruma getirildi. Bu çalışmalarda bize destek veren kaymakamımıza teşekkür ederiz."

‘ONLAR OLMASAYDI OĞLUM OKULU BIRAKACAKTI’
Baba Fahrettin Tarhan da inşaatına başladıkları evi imkânsızlıklar yüzünden tamamlayamadıklarını söyledi. Çalışarak evi tamamlamak isteyen oğlunun eğitimini yarıda bırakmasına okul idaresinin izin vermediğini anlatan Tarhan, "Okul idaresi, öğretmenleri ve arkadaşları olmasaydı oğlum okulu bırakacaktı. Ancak onlar geldi ve evimizi tamamladı. Allah razı olsun. Kaymakamımıza, öğretmenlere, okul idaresine ve öğrencilere destekleri için çok teşekkür ederim" dedi.

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