Ev ortamına dönüştürülen sınıfta velileriyle kitap okuyorlar

Hasan Ali Yücel İlkokulu 3’üncü sınıf öğretmeni Emre Delice, ilk olarak ‘Sınıfım evim gibi projesi’ kapsamında sınıfını ev ortamına dönüştürerek, öğrencilerin sınıfta daha rahat hareket edebilmelerini sağladı. Öğrenciler okula geldiklerinde sınıflarına ayakkabılarını çıkararak giriyor ve bu sayede ev ortamında derslerini işliyor. Aynı zamanda her hafta salı günleri öğleden sonra öğrenci ve velilerin birlikte kitap okumasını sağlayan Delice, ailelerin çocuklarına rol model olmalarını amaçlıyor.

Emre Delice, çocukların kitap okumayı sevdiğini ancak eve gittiklerinde onlara rol model olacak velilerin de önem taşıdığını söyledi. Bu konuda velilerle toplantı yaptıklarını belirten Delice, şöyle konuştu:

"Toplantının ardından hep birlikte okuyalım, çocuklarımız da velilerinden örnek alsınlar diye düşündük. Velilerimiz de bunu kabul etti. Her hafta salı günü son iki saat sınıfımızda toplanıyoruz ve kitap okuyoruz. Velilerimiz okudukları kitapları burada anlatıyor. Sınıfımızda kitap köşemiz var, velilerimiz her hafta seçtikleri romanı okuyor. Daha sonra okuduğumuz kitapları tahlil ediyoruz. Tartışıyorlar, çıkardıkları dersi anlatıyorlar. Ailesinin kitap okuduğunu gören öğrenciler de daha şevkle bu alana yöneliyor. Evde anne ve baba televizyon karşısında olduğu zaman çocuk da haliyle bunu yapıyor. Okul idaresinin de yardımıyla sınıfı ev ortamına dönüştürdük. Bunu yıllar önce Manisa'da bir arkadaşında gördüm. İmkânlarımız doğrultusunda güzel bir proje ortaya koyduk. Projemize de 'Sınıfım evim gibi' ismini verdik. Çocuklarımız okula geldiklerinde ayakkabılarını çıkarıyorlar ve sınıfa girerken terliklerini giyiyorlar. Kendilerini ev ortamında hissediyorlar ve çok rahat oluyorlar. Şimdi çocuklarımız halıların üzerinde rahatça oyun oynayabiliyor. Velilerimiz de temizlik konusunda yardımcı oluyor. Çalışmalardaki amacımız, iyi bir veli ve rol model olmak, bu sayede okur yazar oranının artması. Bunu gören öğrencinin de okumaya teşvik edilmesi. Amacımız, tamamen bilinçli bir toplum oluşmasını sağlamak. Velilerin, televizyon kanallarındaki boş dizileri izlemek yerine verimli olabilecekleri konuları öğrenmeleri ve daha fazla bilgi edinmelerini istiyoruz."

Öğrencilerden Ayşe Ecrin Güzel ise "Projeden çok memnunuz. Annem geliyor, burada kitap okuyoruz. Sonra okuduklarımızı anlatıyoruz. Sınıfımıza da ayakkabılarımızı çıkarıp giriyoruz. Ayakkabıyla girince rahat olmuyor, yere oturamıyoruz. Böyle çok rahat oluyor. Bunu başka sınıflar da yapabilir" dedi.