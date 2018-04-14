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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
14.04.2018 - 12:39, Son Güncelleme:

Ev ev gezen öğretmenlerden eğitime davet

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Ev ev gezen öğretmenlerden eğitime davet

Van'ın Gürpınar ilçesinde iki kadın öğretmen, kapı kapı gezerek okuma yazma bilmeyen köy halkını okula çağırıyor. İki derslikli okulda velilere de okuma yazma eğitimi veren öğretmenlerin çabası, köy halkı tarafından takdirle karşılanıyor.

Van'ın Gürpınar ilçesinde görev yapan iki kadın öğretmen, kapı kapı gezerek yediden yetmişe köy halkını eğitimle buluşturmak için çalışıyor. İlçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Örmeli İlkokulu'na üç yıl önce atanan İstanbullu Şebnem Akyol ve Kahramanmaraşlı Hatice Özdemir, köy halkının eğitimi için büyük çaba sarf ediyor. İki derslikli okulda velilere de okuma yazma eğitimi veren öğretmenlerin çabası, köy halkı tarafından takdirle karşılanıyor.

Öğretmenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'Okuma yazma Seferberliği' kapsamında, 20 kursiyere, hafta içi okul saatinden sonra ders veriyor.

Sınıf öğretmeni Akyol, üç yıl önce Gürpınar'a tayini çıktığında ilçeye gelmekte tereddüt ettiğini, şimdi de gördüğü ilgi nedeniyle ilçeden ayrılmak istemediğini söyledi.

Göreve ilk başladığı günlerde yöre halkının misafirperverliği karşısında şaşırdığını anlatan Akyol, "Öğretmen olmamız dolayısıyla el üstünde tutuluyoruz. Her gün bir velimiz bizi evinde misafir ediyor. Bizleri ağırlamak için birbirleriyle yarışıyorlar. Sofralarını bizlere açıyorlar" dedi.

Ev ev gezen öğretmenlerden eğitime davet

'BURADA BİR AİLE GİBİYİZ'
Akyol, velilerin bazen evlerinde pişirdikleri yemekleri okula getirip kendilerine ikram ettiklerini belirterek, şunları söyledi:
"Onlar bize anne, baba ve aile oldu. Gerçekten de ailemizi aratmadılar. Durum böyle olunca bizler de kendimizi onların eğitim ve öğretimlerine adadık. Cumhurbaşkanımızın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında, okuma yazması olmayan velilerimizi okulla buluşturuyoruz. Eğitim ve öğretimi daha renkli hale getirmek için veli ve çocuklarını aynı sınıfta buluşturuyoruz. Burada bir aile gibiyiz."

Kapı kapı gezerek okuma yazma bilmeyenleri kursa katılmaları yönünde ikna ettiklerini anlatan Akyol, "Şimdi çocuklarıyla aynı sırayı paylaşıyorlar. Çocuklar okuma ve yazmalarını geliştirmek için anneleriyle yarışıyor. Çocuklar annelerini, anneler de çocukları örnek alıyor" diye konuştu.

'ÇOCUKLARA UMUT OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Hep bir köy okulunda öğretmenlik yapmayı hayal ettiğini anlatan sınıf öğretmeni Hatice Özdemir de bu hayaline Gürpınar'da kavuştuğunu söyledi.

Gürpınar'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Özdemir, "Burada yeri geldiği zaman soba da yakıyoruz. Elbette zorlukları var ama bunları mahalle halkıyla el birliği içerisinde aşıyoruz. Burada mahalle halkının bize yakınlık samimiyeti ailelerimizi aratmıyor. Gerçekten bizler için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Bizler de çocuklara umut olmaya çalışıyoruz" dedi.

Ev ev gezen öğretmenlerden eğitime davet

'ÖĞRETMENLERİMİZE KOL KANAT GELİYORUZ'
Mahalle sakinlerinden Kadriye Aslan da öğretmenleriyle çok iyi bir diyalog içerisinde olduklarını belirterek, "Burada öğretmenlerimize kol kanat geliyoruz. Yemeğimizi onlarla paylaşıyoruz. Bir aile olduk. Öte yandan Cumhurbaşkanımızın okuma yazma kampanyası başlatması çok iyi oldu. Öğretmenlerimizden bu konuda en iyi şekilde yararlanıyoruz" diye konuştu.

Öğretmenlerine en iyi şekilde sahip çıktıklarını anlatan Necat Ateş de "Okulumuzun ve öğretmenlerimizin bir ihtiyacı olduğunda seferber oluyoruz. Onlar da bizim için büyük bir çaba sarf ediyorlar. Eşim ve çocuğumla aynı sırada okuma yazma öğreniyoruz. Güzel ve samimi bir ortam oluşturduk" dedi.

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