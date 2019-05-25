Eurostat: Türkiye hayat boyu öğrenmede AB’yi yakalayamadı
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ile partner ülkelerde 25-64 yaş arası hayat boyu öğrenme verilerini yayımladı. Türkiye, yüzde 6.2 ile 35 ülke arasında 25’inci sırada yer aldı.
Hayat boyu öğrenme Avrupa Birliği’nin 2020 eğitim hedefleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) yeni yayımladığı 2018 verilerine göre AB’de her 10 kişiden biri bu faaliyetlerden faydalanıyor. En yüksek orana sahip ülke ise yaklaşık yüzde 32 ile İsviçre. Onu yüzde 29.2 ile İsveç ve yüzde 28.5 ile Finlandiya takip ediyor.
TÜRKİYE 25’İNCİ
Eurostat’ın verilerini paylaştığı 35 ülke arasında Türkiye yüzde 6.2 ile, AB’nin yüzde 11’lik ortalamasını yakalayamıyor. Türkiye bu oranla Macaristan, Polonya ile tüm balkan ülkelerini geride bırakırken, AB’nin önde gelen ekonomilerinden düşük bir performans gösteriyor.
İSKANDİNAVYA İLK 10’DA
AB üyesi olmayan İsviçre 31.6’lık oranla ilk sırada yer alırken, İsveç yüzde 29.2; Finlandiya yüzde 28.5; Danimarka yüzde 23.5 ve İzlanda ise yüzde 21.5 ile takip ediyor. Hayat boyu öğrenmede İskandinav ülkeleri en yüksek oranları elde ediyor. AB’nin en gelişmiş ekonomilerinden Fransa yüzde 18.6; Birleşik Krallık yüzde 14.6 ile ortalamanın üstüne çıkarken, Almanya yüzde 8.2 ile geride kalıyor.
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