EÜ Kampüsü’ne 112 ambulans istasyonu

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin 70 bine yakın öğrencisi, 10 bin akademik ve idari çalışanı ile büyük bir nüfusa sahip olduğunu belirti. Budak, "Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarına anında müdahale edecek olan bir ambulansa ihtiyaç duyuluyordu. Çalışmalarımız sonucunda tam donanımlı bir ambulansı kampüsümüzde görevlendirdik. Ege Üniversitesi ailesinin her bir bireyinin huzur ve güven içerisinde kampüste yaşamlarını sürdürmelerini önemsiyoruz. Bu huzur ve güven ortamını tamamlayacak bir unsur da yaşayabilecekleri sağlık sorunlarında öğrenci ve çalışanlarımıza en kısa sürede müdahale edecek bir ambulansın olmamasıydı. Bu konuda gerekli olan adımları atarak ambulansımızı hizmete açtık. Bu hizmetin kampüsümüze kazandırılmasında katkı sağlayan sayın Sağlık Bakanlığımıza, İzmir Valiliğimize ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kampüs Polikliniği’nde bulunan ambulans ihtiyaç duyulması halinde vakaya anında müdahale edecek.

Ege Üniversiteliler ve kampüste ihtiyaç duyan vatandaşlar 112 Acil İlk Yardım Hattı ile 09.00-21.00 saatleri arasında ambulans hizmetinden yararlanabilecek.