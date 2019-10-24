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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 24.10.2019 - 12:52, Son Güncelleme:/

ETZ 2-4 Nisan’da İstanbul'da yapılacak

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, "2-4 Nisan'da FATİH Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve GESS Türkiye Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı birleşik etkinliğini İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Bu büyük buluşmada, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış bireylerin yetişmesi için toplanacağız” dedi.

ETZ 2-4 Nisan’da İstanbul'da yapılacak
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, FATİH Eğitim Teknolojileri Zirvesi (ETZ) ve 2020 GESS Türkiye Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı'nın Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı. Konuşmasında, 2020 için iki büyük organizasyonu bir araya getirmek amacıyla toplantının düzenlendiğini anlatan Denemeç, teknolojinin hızla ilerlemesinin tüm sektörleri dijital dönüşüm konusunda ciddi adımlar atmaya zorladığını, eğitimin de bu dönüşümden büyük ölçüde etkilendiğini söyledi.

Teknolojinin yerinde ve doğru kullanılmasının, insanın her zaman işin merkezinde olmasının önemli olduğunu belirten Denemeç, şöyle konuştu:
"Eğitim teknolojilerinin kendi teknolojisini üreten, duyarlı, nitelikli, iyi ahlaklı çocuklar yetiştirmek amacına hizmet eden önemli bir araç olduğunu düşünüyoruz. Bu anlayışla dünyanın çeşitli merkezlerinde teknolojiyle kenetlenmiş pek çok etkinlik yapıldı. Biz de böyle bir etkinliğin protokolünü imzalamak ve eğitim dünyasını bu etkinlikten haberdar etmek üzere toplandık. Ülkemizde ve dünyadaki tüm çocukların mutlu olacağı, her bireyin sahip olması gereken bilgi ve becerilerle donanabileceği bir eğitim sisteminin inşasına inancımızın göstergesi olan ve fırsat eşitliği ilkesine dayanan Eğitimde FATİH Projesi, kapasite ve kapsam bakımından dünyanın en büyük ölçekli eğitimde dijital dönüşüm hamlelerinden biri.

Bilgi toplumu hedeflerinden hareketle eğitimde teknolojiyi yararlı kılmak, eğitim ve öğretimi teknolojinin sunduğu imkânlarla buluşturmak üzere son dört yıldır düzenlediğimiz Uluslararası FATİH Eğitim Teknolojileri Zirvesi, bu büyük dönüşümün hem bilimsel ayağını destekleyen hem de eğitim teknolojilerinin her bakımdan nabzını tutan büyük bir etkinlik haline geldi.

GELECEĞİN BECERİLERİYLE DONANMIŞ BİREYLERİN YETİŞMESİ İÇİN TOPLANACAĞIZ
Gelecek yıl bu faaliyetleri bir üst seviyeye çıkaracağız. Uluslararası ölçekte, eğitim teknolojilerinin gündemine katkı sunan, beş ülkede yapılan, eğitimde dünyanın önemli isimlerini bir araya getiren GESS Fuarı ile güçlerimizi birleştiriyoruz. 2-4 Nisan'da FATİH Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve GESS Türkiye Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı birleşik etkinliğini İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Eğitim teknolojileriyle ilgili her kesimden kişi, ulusal ve uluslararası ölçekteki kuruluş bu etkinlikte bir araya gelecek. Bu büyük buluşmada çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış bireylerin yetişmesi için toplanacağız. Eğitim teknolojileri alanında tüm paydaşları çatısı altında buluşturmayı amaçlayan FATİH ETZ ve GESS Türkiye Fuarı, eğitim uzmanlarının en yeni ürün, teknoloji, hizmet ve uygulamaları yerinde görebildiği, yurtiçi ve yurtdışından profesyonel alıcılar, devlet ve özel sektör temsilcileri, okul yöneticileri, müdürler, girişimciler, yatırımcılar ve satın alma kararı veren yöneticiler ile tedarikçilerin doğrudan bir araya geldiği büyük teknoloji, bilgi ve ticaret platformu olacak. Ayrıca FATİH ETZ 2020 ve GESS Türkiye Fuarı, ülkemizde alanındaki en büyük ölçekli bilimsel toplantı niteliğini taşıyacak.

Üç gün sürecek etkinlikte 22 oturum, 110 bildirim sunumu, 33 atölye, beş panel gerçekleştirilecek. Eğitimde yapay zeka, oyun tabanlı öğrenme, kodlama ve robotik, oyunlaştırma, etkileşimli tahtaların eğitimde etkin kullanımı, internetin bilinçli ve güvenli kullanımı, eğitimde engelsiz bilişim, STEAM uygulamaları, uzaktan eğitim gibi pek çok konunun kapsamlı şekilde ele alınacak. Etkinlikte sunulan bildiriler, uluslararası hakemli Milli Eğitim Dergisi'nde yayımlanacak.

Etkinliğin yoğun katılım ve ilgiyle yapılacağına inanıyorum. Eğitim teknolojilerine gönül vermiş herkesi, ücretsiz ve genel katılıma açık olan, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki FATİH ETZ ve GESS Türkiye Fuarı'na bekliyoruz.”

Tanıtım toplantısında, GESS Türkiye'yi düzenleyen Tarsus Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Zekeriya Aytemur da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz ile Aytemur, işbirliği protokolünü imzaladı.

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