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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
04.06.2019 - 15:10, Son Güncelleme:/

Etkinlik geliri LÖSEV’e

Ortaokul öğrencileri, yaptıkları etkinliğin gelirini LÖSEV’e bağışladı.

Etkinlik geliri LÖSEV’e
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Özel Tarsus SEV Ortaokulu, her yıl düzenledikleri geleneksel Sanat Gecesi’nde bu yıl, radyo programları ile Türk şiirinin çınarlarını andı. Okul öğrencileri, etkinlikten elde edilen geliri, lösemili kardeşleriyle dayanışma amacıyla LÖSEV’e bağışladı.

Toplumsal duyarlılığı olan bireyler kazandırmak amacıyla sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Özel Tarsus SEV Ortaokulu sanat etkinliğini dayanışma ruhuyla birleştirdi. Tarsus SEV’de her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sanat Gecesi ile hem unutulmaya yüz tutan radyo programları ve şiirin usta kalemleri anıldı hem de geliri LÖSEV’e umut oldu.

RADYODA GEÇMİŞE YOLCULUK
Etkinliğe, Tarsus SEV Ortaokulu Talas Oditoryum sahnesi ev sahipliği yaptı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sanat Gecesi, bu yıl ‘Sanat Radyo’ başlığıyla sahnelendi. Şiir temalı bir radyo programı konseptiyle hazırlanan gösteri, unutulmaya yüz tutmuş radyo programlarını günümüz gençlerine sanat yoluyla anlattı.

Gece boyunca öğrenci ve öğretmenler tarafından Türk edebiyatına damga vuran usta şairlerin şiirleri okundu, hayatlarından kesitler anlatıldı. Çalınan enstrümanlar ve bestelenmiş şiirler gecenin sesi oldu. Tarsus SEV Ortaokulu öğrencileri bu sanat dolu gecede anlamlı bir adım daha atarak etkinliğin gelirini LÖSEV’e bağışladı. Tarsus SEV öğrencileri böylece lösemili kardeşlerini de unutmayarak, her zaman onların yanında olduklarını hatırlattı.

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