Etkinlik geliri LÖSEV’e
Ortaokul öğrencileri, yaptıkları etkinliğin gelirini LÖSEV’e bağışladı.
Özel Tarsus SEV Ortaokulu, her yıl düzenledikleri geleneksel Sanat Gecesi’nde bu yıl, radyo programları ile Türk şiirinin çınarlarını andı. Okul öğrencileri, etkinlikten elde edilen geliri, lösemili kardeşleriyle dayanışma amacıyla LÖSEV’e bağışladı.
Toplumsal duyarlılığı olan bireyler kazandırmak amacıyla sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Özel Tarsus SEV Ortaokulu sanat etkinliğini dayanışma ruhuyla birleştirdi. Tarsus SEV’de her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sanat Gecesi ile hem unutulmaya yüz tutan radyo programları ve şiirin usta kalemleri anıldı hem de geliri LÖSEV’e umut oldu.
RADYODA GEÇMİŞE YOLCULUK
Etkinliğe, Tarsus SEV Ortaokulu Talas Oditoryum sahnesi ev sahipliği yaptı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sanat Gecesi, bu yıl ‘Sanat Radyo’ başlığıyla sahnelendi. Şiir temalı bir radyo programı konseptiyle hazırlanan gösteri, unutulmaya yüz tutmuş radyo programlarını günümüz gençlerine sanat yoluyla anlattı.
Gece boyunca öğrenci ve öğretmenler tarafından Türk edebiyatına damga vuran usta şairlerin şiirleri okundu, hayatlarından kesitler anlatıldı. Çalınan enstrümanlar ve bestelenmiş şiirler gecenin sesi oldu. Tarsus SEV Ortaokulu öğrencileri bu sanat dolu gecede anlamlı bir adım daha atarak etkinliğin gelirini LÖSEV’e bağışladı. Tarsus SEV öğrencileri böylece lösemili kardeşlerini de unutmayarak, her zaman onların yanında olduklarını hatırlattı.
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