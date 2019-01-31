Etkin denetim yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Özel Okullar Derneği’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Eğitim Sempozyumu’na katıldı. Antalya Kaya Plazzo Otel’de yapılan ve bu yıl ana teması ‘Eğitim ve Etik’ olarak belirlenen sempozyumun açılışını Bakan Selçuk yaptı. Kapatılmasına karar verilen özel kursların yerine ne koyacakları, buradaki ihtiyacı, talebi nasıl karşılayacakları konusunda çok net bir yol haritasına sahip olduklarını belirten Ziya Selçuk, “Ailelerimizin, öğrencilerimizin gönlü rahat olsun, asla paniğe kapılmasınlar. Sınav süreçleriyle ilgili gerekli tüm desteği biz sağlayacağız. Hiçbir şekilde evlatlarını başka isimler altında faaliyet gösteren yerlere götürmesinler. Zaten bu konunun çok yakın takipçisi olacağız. Kaçak yerlere daha önce olduğu gibi bundan sonra da asla müsaade edilmeyecek. Gerekli hukuki altyapının oluşturulması için hazırlıklarımız devam ediyor. Etkin bir denetim yapacağız” dedi.

Bakan Selçuk, sempozyumda ve sonrasındaki basın toplantısında şu mesajları verdi:

YOL HARİTAMIZI ŞUBATTA AÇIKLAYACAĞIZ

Özel kursların yerine ne koyacağımıza yönelik net bir yol haritasına sahibiz. Şubatta açıklayacağız. Yapay zekâ, televizyon, videolar, sanal kütüphaneler gibi birçok imkânı kullanacağız. Çoklu destek vereceğiz. Sadece online değil, yüz yüze eğitim de olacak. Bu sistemin dijital altyapısı tamamen hazır. Simülasyonlarını yaptık. Hem dijital hem yüz yüze hem de video kaynak desteği var. Yazılımla da çocukların desteklenmesi söz konusu. Bu çalışmanın içinde aile rehberi de olacak. Sadece sınava hazırlık olarak görmeyin. Öğrencilerin yeteneklerinin belirleneceği bir sistem de söz konusu. Hemen haftaya uygulayabilecek durumdayız. Bu yüzden veli ve öğrencilerimiz endişe etmesinler. Bu mesajı çok net olarak vermek istiyoruz.

İSTİSMARA DİKKAT

Sadece uyarımız; bu durumlarda aksaklıklar yaşanabilir. Dikkatli olmaları gerekiyor. Dershanelerin yasal olarak kaldırılması sonucunda istismarlar söz konusu olabilir. Denetleme ve değerlendirme çalışmaları yapılacak. Bazı kurumlar, aileleri kurslara davet edebilirler. Mağduriyet yaşanmaması için gereken önlemleri alacağız. Veliler rahat olun.

2888 KURS KAPANACAK

Kapatılmasına karar verilen 2 bin 888 özel öğretim kursunda 357 bin 784 öğrenci var.

Özel okullar, sadece kendi öğrencilerine destekleme kursları açabilecek. Dışarıdan öğrencilere kurs açamayacak.

ÖZEL KURSLARDAKİ ÖĞRETMENLER

Özel öğretim kurslarında halihazırdaki öğretmenlerin tam sayısı net değil. Çünkü, ücretli mi, birden fazla görev mi yapıyor ya da temel lisede mi çalışıyor, bunları bilmiyoruz. Ama destek kurslarında sadece Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenleri değil, başka kaynaklardan öğretmenlerin de çalışabilmesi mümkün olabilecek.

BEN DE ŞAŞIRMALARINA ŞAŞIRIYORUM

Temel liselerin kaldırılması zaten belliydi, yasaldı. Bu kararlar bilinmesine; aylar, yıllar önce bu konularla ilgili somut bilgi paylaşılmasına, ilan edilmesine rağmen insanların şaşırmasına çok şaşırdım.

TEMEL LİSELERDEKİ EĞİTİMCİLER

Temel liselerin önemli bir kısmı zaten okula dönüşüyor, buradaki öğretmenler, dönüşen okullarda çalışabilir. Tüm öğretmenler, sürekli açılan özel okullarda görev yapabilir. MEB ilanlarına başvurabilirler. Birçok seçenek var.

ÖĞRENCİLER NAKİL OLABİLİR

890 temel lisede 160 bin öğrenci var. Bunların 70 bini bu yıl mezun olacak. Temel liselerin bir kısmı özel okula dönüşüyor. Öğrenciler, bu okullara devam edebilirler ya da mevzuata uygun bir biçimde devlet liselerine geçebilirler.

OKULLARIN MR’I ÇEKİLECEK

Okul profil değerlendirmesi başlatıyoruz. Türkiye’deki bütün resmi okullarımızın belli parametreler çerçevesinde tabiri caizse MR’ı çekilecek. Okullar her açıdan izlenecek. Her tür ihtiyaçları bakanlık tarafından takip edilecek.

Problemlerinin ne olduğu görülüp ihtiyaçları karşılanacak. Pilot çalışmalar, şubat ayı içerisinde başlıyor. Seneye tüm okullarda uygulanacak. İmkânı daha zayıf okulların geliştirilmesi söz konusu. Hayata geçtiğinde de okullarımızın, özellikle imkânı daha zayıf olan okullarımızın iyileştirilmesi için bir yol haritasına da sahip olmuş olacağız.

ÖZELLER İÇİN FARKLI MODELLER

Devlet okulları ile özel okullar arasındaki örtüşmeyi daha esnek hale getirmek istiyoruz. Özel okulların daha orijinal işler yapabilme imkânları olmalı. Tek tip okullar değil, farklı okullarda farklı modeller denenmeli. Bu amaçla mevzuat esnekleşecek. Önümüzdeki süreç daha rahat olacak.

MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMDE ALGI

Türkiye’de mesleki teknik eğitimde çok büyük mesafe alacağız. İktisadi hayatla eğitim hayatını örtüştürme çabası içindeyiz. Mesleki eğitimi yüzde 20’nin altından yüzde 100’lere getireceğiz. Toplumdaki algı değişecek.

TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

Hazırlıkları tamamlanan tasarım beceri atölyelerinin kurulmasını da çok önemsiyoruz. Bu atölyeler, çocukların çoktan seçmeli sorular çözerek, bütün eğitim öğretim hayatını yeniden şekillendireceği bir yapıyı ortaya koyacak. Bu proje de şubatta yaklaşık 30 kadar okulumuzda pilot olarak başlayacak.

EĞİTİMİN ŞAKULÜ KAYDI

1970’li yılların ortalarından beri şakulü kaymış bir eğitim sistemimiz var. Birden bunun değişmesini beklemiyoruz.

Bu işin çok iyi yapılacağı konusunda kanaatimiz güçleniyor. Türkiye’nin bilimsel nitelikleri bizim mevcut durumu daha iyi hale getirmemiz için araç olabilir. Toplumdaki beklentinin farkındayım. Bu ilk geldiğim gün de vardı.

NURULLAH DAL: ETİK KOMİSYONU KURALIM

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal da açılış konuşmasında 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında bir etik komisyonu oluşturulmasını önerdi. Dal, “Bakanımız uygun görürse, çeşitli kurum ve kuruluşlardan bir etik komisyonu oluşturalım. Adına ‘2023 Eğitim Vizyonu Etik Komisyonu’ diyelim” görüşünü paylaştı.