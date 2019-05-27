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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
27.05.2019 - 16:53, Son Güncelleme:/

Espor Türkiye Şampiyonu belli oldu

Üniversitelerarası Espor Türkiye Ligi’nin şampiyonu belli oldu.

Espor Türkiye Şampiyonu belli oldu
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Bahçeşehir ÜniversitesiBAU Raiders’ takımı, Türkiye League of Legends topluluğu için en önemli organizasyonlardan biri olan Üniversite Ligi’nde ilk sırada yer aldı. League of Legends çevrimiçi çok oyunculu savaş arenası oyunlardan biri olarak biliniyor.

Bu yıl ‘Cs:go Üniversite Ligi’ olmak üzere, Üniversite Sporları Federasyonu Espor branşı FIFA19 turnuvasını da kazanan BAU Raiders, son olarak League of Legends Üniversite Ligi’nde de Marmara Üniversitesi’ni 3-0’la yenerek Üniversite Ligi’ni şampiyon olarak tamamladı. Böylelikle üç ayrı büyük kategoride üst üste şampiyon olarak önemli bir başarı elde etti. Takım, yarı finalde Gazi Üniversitesi’ni geriden gelerek 2-1’le geçti. Marmara Üniversitesi ise yarı finalde İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni mağlup etmeyi başardı. Bahçeşehir ve Marmara üniversiteleri finalinde karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf BAU oldu. Rakibini 3-0’la rahat bir şekilde geçen ekip kupayı kaldırdı.

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