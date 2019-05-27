Espor Türkiye Şampiyonu belli oldu
Üniversitelerarası Espor Türkiye Ligi’nin şampiyonu belli oldu.
Bahçeşehir Üniversitesi ‘BAU Raiders’ takımı, Türkiye League of Legends topluluğu için en önemli organizasyonlardan biri olan Üniversite Ligi’nde ilk sırada yer aldı. League of Legends çevrimiçi çok oyunculu savaş arenası oyunlardan biri olarak biliniyor.
Bu yıl ‘Cs:go Üniversite Ligi’ olmak üzere, Üniversite Sporları Federasyonu Espor branşı FIFA19 turnuvasını da kazanan BAU Raiders, son olarak League of Legends Üniversite Ligi’nde de Marmara Üniversitesi’ni 3-0’la yenerek Üniversite Ligi’ni şampiyon olarak tamamladı. Böylelikle üç ayrı büyük kategoride üst üste şampiyon olarak önemli bir başarı elde etti. Takım, yarı finalde Gazi Üniversitesi’ni geriden gelerek 2-1’le geçti. Marmara Üniversitesi ise yarı finalde İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni mağlup etmeyi başardı. Bahçeşehir ve Marmara üniversiteleri finalinde karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf BAU oldu. Rakibini 3-0’la rahat bir şekilde geçen ekip kupayı kaldırdı.
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