ESN Bilim ve Teknoloji Fuarı başladı
Avrupa Okul Ağı kapsamında düzenlenen Bilim ve Teknoloji Değişim Fuarı başladı. Fuara, Romanya ve Fransa’dan gelen öğrenciler ve danışman öğretmenler katıldı. Öğrenciler, ‘PC Soğutmanın Geleceği’, ‘Özerk Ev’, ‘Görünmez Hale Getirmek’ gibi farklı konularda yaptıkları projelerini paylaştı.
Bu yıl ESN (European School Network) Avrupa Okul Ağı Bilim ve Teknoloji Değişim Fuarı sekizinci kez düzenleniyor. 16 Nisan’da başlayan fuar İSTEK Belde Okulları ev sahipliğinde 21 Nisan’da sona erecek.
ESN Bilim ve Teknoloji Fuarına, Romanya’dan 4, Fransa’dan 3 ve Türkiye’den 6 öğrenci ve danışman öğretmenler katıldı. Öğrenciler, fuar kapsamında yaptıkları ‘PC Soğutma Geleceği’, ‘Enerji Dönüşümü’, Özerk Ev’, ‘Görünmez Hale Getirmek’, ‘Sudaki Bazı Bitkilerin Yardımıyla İstanbul’da Su ve Bakteri İnhibisyonu’, ‘C Vitamini Etkisini Etkileyen Faktörler’ ve ‘Yaşamın Gizli Gücü: Etkili Mikroorganizmalar’ projelerini sergiledi. Farklı konularda projeler sunan öğrenciler, aynı zamanda İSTEK Belde Okulları’nda derslere de eşlik etti. Öğrenciler, 21 Nisan’a kadar İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ederek kültürümüzü de tanıma fırsatı bulacak.
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