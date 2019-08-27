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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
27.08.2019 - 16:16, Son Güncelleme:/

Eskişehir’e yeni mesleki ve teknik Anadolu lisesi

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine mesleki ve teknik Anadolu lisesi açıldı. Gıda teknolojisi, süt teknolojisi, yiyecek ve içecek hizmetleri alanlarında eğitim verecek okul, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 180 öğrencisiyle eğitime başlayacak. Okulda 16 derslik, beş laboratuvar, bir süt atölyesi, üç branş dersliği ve kütüphane yer alıyor.

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Durmuş Yaşar tarafından 1974 yılında İzmir’de kurulan Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın 8’inci okulu, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı İdare Heyeti Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış töreniyle Tepebaşı İlçesi’nde açıldı. Açılış törenine, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Eskişehir Vali Yardımcısı ve Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, Yaşar Topluluğu çalışanları, iş ortakları, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri, öğretmenleri, öğrencileri ve velileri katıldı.

Bugüne kadar milli eğitimin hizmetine sunduğu okullar ve 6 bin 500’e yakın öğrenciye sağladığı karşılıksız burs imkânıyla eğitimi destekleyen vakıf, eğitim alanında katkı sağlamaya devam ediyor. 5 milyon 500 bin TL bütçeyle 9 bin metrekare  arazi üzerinde yaklaşık 2 bin metrekare taban alana sahip olan okulda 16 derslik, beş laboratuvar, bir süt atölyesi, üç branş dersliği ve kütüphane yer alıyor. Gıda teknolojisi, süt teknolojisi, yiyecek ve içecek hizmetleri alanlarında eğitim verecek okul, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 180 öğrencisiyle eğitime başlayacak.

‘NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜNÜN KARŞILANMASI BAŞARIDA ÇOK ÖNEMLİ’
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak açılış töreninde yaptığı konuşmada “Yaklaşık 21 ay önce temelini attığımız okulumuzu bugün açıyor olmaktan dolayı mutluyuz. Beklenenden daha erken sürede tamamlanması bizi ayrıca mutlu etti. Ekonomik ve kültürel açıdan gelişmenin temeli, eğitime dayanıyor. Eskişehir’de son yıllarda bakanlın, özel sektörün ve hayırseverlerin desteğiyle eğitim yatırımlarımız artıyor. Nitelikli insan gücünün karşılanması başarıda çok önemli. Ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimini sağlayabilmesi ve küresel rekabette yerini alabilmesi, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği; muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine ulaşılması için mesleki ve teknik eğitime önem verilmesi gerekli. Bu vesileyle mesleki ve teknik eğitim verecek bu değerli eğitim yatırımını şehrimize kazandıran Yaşar Ailesi’ne ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’na teşekkür etmek isterim” dedi.

‘EĞİTİM ÜLKEMİZİN GELİŞİMİNİN TEMELİ’
Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar ise, şöyle konuştu:
“1997’den bu güne Eskişehir Pınar Süt fabrikamız ile Eskişehir ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de Eskişehir’e kazandırdığımız eğitim yatırımımız oldu. Bulunduğumuz coğrafyalarda ekonomik gelişimi desteklemek, faaliyetlerimizin çevreye olan etkisini kontrol etmek ve toplumu ileriye taşıyacak sosyal yatırımlara imza atmaktan ve bu açılışı 26 Ağustos gibi anlamlı bir günde yapıyor olmaktan dolayı mutluyuz. Eğitimin ülkemizin gelişiminin temeli olduğuna inanıyoruz. Sektörlerimize ve ülkemize nitelikli iş gücü kazandıracak Eskişehir Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni milli eğitimin hizmetine sunduğumuz için gurur duyuyoruz.”

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