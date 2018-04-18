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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eğitim
İHA
18.04.2018 - 15:22, Son Güncelleme:

Eskişehir’de PISA provası

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Eskişehir’de PISA provası

Bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Araştırması (PISA) Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde (MTAL)  gerçekleştirildi.

Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından ülkelerin eğitim sistemlerinin durumunu ortaya koyan ve bu yıl yedincisi düzenlenen PISA 2018, 81 ülke ile birlikte Türkiye'de yapılıyor. Türkiye'de 189 ortaöğretim kurumlarında eğitim gören 15 yaşındaki yaklaşık 7 bin 200 öğrencinin katılımıyla, 16 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak araştırma, Eskişehir'de 16-17 Nisan tarihlerinde Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.

Eskişehir'deki Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ve Şehit Fazıl Yıldırım Anadolu Lisesi'nden tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 42 öğrencinin katıldığı araştırma, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde yapıldı. Öğrencilere 60 dakikalık iki ayrı oturumda okuma becerileri, matematik okuryazarlığı ve fen okuryazarlığı konularından oluşan çeşitli türdeki sorular çevrim içi ortamda yöneltildi. Uygulanan testlerle öğrencilerin okulda edindikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanabilme yetenekleri ölçüldü. Testlerden sonra uygulanan anketle öğrenciler kendileri, aileleri, okulları, okul dersleri, bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili soruları cevapladı.

 

'BU SONUÇLAR ÜLKEMİZİN EĞİTİM POLİTİKASININ BELİRLENMESİNE KATKI SAĞLAYACAK'
Eskişehir'deki PISA uygulamasını yürüten Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi Nurcan Birol Özşahin, “Bu araştırmadan elde edilecek sonuçlarla ülkemizin eğitim politikalarının belirlenmesine katkı sağlanacaktır. Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Laboratuvarlarında gerçekleştirilen uygulamaya daha önceden belirlenen 84 öğrencinin tamamı katıldı. Araştırma sağlıklı ve sorunsuz olarak tamamlandı. Çalışmanın çok iyi bir şekilde uygulanmasında emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Personeline, Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yöneticilerine ve Öğretmenlerine teşekkür ederim” dedi.

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