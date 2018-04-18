Eskişehir’de PISA provası
Bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Araştırması (PISA) Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde (MTAL) gerçekleştirildi.
Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından ülkelerin eğitim sistemlerinin durumunu ortaya koyan ve bu yıl yedincisi düzenlenen PISA 2018, 81 ülke ile birlikte Türkiye'de yapılıyor. Türkiye'de 189 ortaöğretim kurumlarında eğitim gören 15 yaşındaki yaklaşık 7 bin 200 öğrencinin katılımıyla, 16 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak araştırma, Eskişehir'de 16-17 Nisan tarihlerinde Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.
Eskişehir'deki Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ve Şehit Fazıl Yıldırım Anadolu Lisesi'nden tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 42 öğrencinin katıldığı araştırma, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde yapıldı. Öğrencilere 60 dakikalık iki ayrı oturumda okuma becerileri, matematik okuryazarlığı ve fen okuryazarlığı konularından oluşan çeşitli türdeki sorular çevrim içi ortamda yöneltildi. Uygulanan testlerle öğrencilerin okulda edindikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanabilme yetenekleri ölçüldü. Testlerden sonra uygulanan anketle öğrenciler kendileri, aileleri, okulları, okul dersleri, bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili soruları cevapladı.
'BU SONUÇLAR ÜLKEMİZİN EĞİTİM POLİTİKASININ BELİRLENMESİNE KATKI SAĞLAYACAK'
Eskişehir'deki PISA uygulamasını yürüten Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi Nurcan Birol Özşahin, “Bu araştırmadan elde edilecek sonuçlarla ülkemizin eğitim politikalarının belirlenmesine katkı sağlanacaktır. Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Laboratuvarlarında gerçekleştirilen uygulamaya daha önceden belirlenen 84 öğrencinin tamamı katıldı. Araştırma sağlıklı ve sorunsuz olarak tamamlandı. Çalışmanın çok iyi bir şekilde uygulanmasında emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Personeline, Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yöneticilerine ve Öğretmenlerine teşekkür ederim” dedi.
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