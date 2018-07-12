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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
12.07.2018 - 23:50, Son Güncelleme:

Eski yurtlarda iki kişilik odalar devam edecek

Gülseven ÖZKAN
Gülseven ÖZKAN
gozkan@hurriyet.com.tr
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Gülseven ÖZKAN
Gülseven ÖZKAN
gozkan@hurriyet.com.tr
Eski yurtlarda iki kişilik odalar devam edecek

MEB’in 6 Mayıs 2017’deki ‘Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’nde yurtların Ağustos 2019’a kadar yeniden düzenlenmesini içeren maddeleri, mahkemeye taşındı.

Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bir genelgeyle, mahkemenin ‘binalarını uygun hale getirmeyen özel yurtların denetim sonucu izin ve işyeri açma, çalışma ruhsatlarının iptal edileceği’ yönündeki kararını hukuka uygun bulmadığını vurguladı. Kararda, “Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan ortaöğretim öğrenci yurtlarında müstakil bina şartı aranmayacak. İki kişilik yatakhaneler ile var olan altı kişiden fazla kontenjana sahip odaların varlığı devam edebilecek” ifadelerine yer verildi. 

Gülseven ÖZKAN
Gülseven ÖZKAN
gozkan@hurriyet.com.tr
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