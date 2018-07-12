Eski yurtlarda iki kişilik odalar devam edecek
MEB’in 6 Mayıs 2017’deki ‘Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’nde yurtların Ağustos 2019’a kadar yeniden düzenlenmesini içeren maddeleri, mahkemeye taşındı.
Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bir genelgeyle, mahkemenin ‘binalarını uygun hale getirmeyen özel yurtların denetim sonucu izin ve işyeri açma, çalışma ruhsatlarının iptal edileceği’ yönündeki kararını hukuka uygun bulmadığını vurguladı. Kararda, “Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan ortaöğretim öğrenci yurtlarında müstakil bina şartı aranmayacak. İki kişilik yatakhaneler ile var olan altı kişiden fazla kontenjana sahip odaların varlığı devam edebilecek” ifadelerine yer verildi.
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