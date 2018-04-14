Eski makam aracı öğrencilerin eğitiminde kullanılıyor
AKÜ Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümünde öğrenciler pratik eğitimlerini, eski Afyonkarahisar belediye başkanları Erdal Akar ve Mehmet Sami Hancıoğlu tarafından makam aracı olarak kullanılan 1977 model araçta yapıyor.
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümünde öğrenciler pratik eğitimlerini, eski Afyonkarahisar belediye başkanları Erdal Akar ve Mehmet Sami Hancıoğlu tarafından makam aracı olarak kullanılan 1977 model Mercedes araçta yapıyor.
Afyonkarahisar'da 1984-1989 yıllarında belediye başkanlığı yapan Akar ve 1989-1994 dönemi belediye başkanı Hancıoğlu tarafından 10 yıl boyunca makam aracı olarak kullanılan, dönemin en lüks otomobilleri arasında yer alan araç, bir süre belediyede hizmet aracı olarak kullanıldı. Daha sonra belediyenin araç parkına çekilen 41 yıllık otomobil, geçen yıl Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban tarafından meclis kararıyla, üniversiteye eğitimlerde kullanılmak üzere hediye edildi.
'ARACIN ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİMİNE KATKISI BÜYÜK'
AKÜ Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bayrakçeken, aracın öğrencilerin eğitimine önemli katkısının olduğunu söyledi. Öğrencilerin okulda eski ve yeni teknolojileri harmanlayarak öğrendiğini belirten Bayrakçeken, "Eski belediye başkanlarının makam aracı olarak kullandığı 1977 model bu araç, 2017 yılında bölümümüze Afyonkarahisar Belediyesi tarafından hediye edildi. Öğrencilerimiz, otomotivle ilgili ilk deneyimlerini bu aracı söküp takarak ediniyor" dedi.
LPG'li aracın, eski olmasından dolayı karbüratöründe sorunlar bulunsa da çalışır durumda olduğunu belirten Bayrakçeken, sözlerine şöyle devam etti:
"Kendine has özellikleri olan bir araç. Belediye başkanımıza, okulumuza desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz bu araç üzerinde fren, direksiyon, süspansiyon ve ön dizayn sistemi gibi konularda testler yapabiliyor. Parçaları söküp takıyor, tekrar çalışır hale getiriyorlar. Hız, güç ve performans testleri gibi testlerde de kullanabiliyoruz. Tabii aracı çok yormuyoruz, çünkü zaten yorgun."
'ARAÇ PARKIMIZ OLDUKÇA GENİŞ'
Bayrakçeken, öğrencilerin yeni teknoloji araçlar üzerinde de eğitim gördüklerini söyleyerek, şöyle devam etti:
"Üç tane yeni aracımız var. Araç parkımız oldukça geniş. Toyota, Fiat, Ford, Alfa Romeo, Wolksvagen gibi değişik araçlarımız var. Ekipman olarak da imkânlarımız oldukça geniş. Diğer üniversitelere göre altyapımız iyi durumda. Öğrencilerimiz de bu nedenle okulumuzu tercih ediyor. Hem gündüz hem ikinci öğretim olarak eğitim veriyoruz."
UYGULAMALI EĞİTİME AĞIRLIK VERİLİYOR
Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğrencisi Esat Çakır da okulda uygulamalı eğitim konusuna ağırlık verildiğini anlattı. Eski model araçları söküp takarak pratik yapma imkânı bulduklarını belirten Çakır, şunları söyledi:
"Ayrıca yeni model araçlarda iç dizayn, motor, ve mekanizmayı inceleyebiliyoruz. Atölyemizdeki ekipmanlarla araçların performans testlerini yapabiliyoruz. Yakıt analizleri ve diğer konularda çalışmalar gerçekleştirebiliyoruz. Aldığımız eğitimden çok memnunum. Bu bölümü seçtiğim için hiç pişman değilim. Okulumuzun tüm imkanlarından yeterince faydalanabiliyoruz. Teorik eğitimden çok uygulamalı eğitimlerde bulunduğumuz için diğer öğrencilere göre kendimizi daha fazla geliştirdiğimizi düşünüyorum."
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