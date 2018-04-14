Eski makam aracı öğrencilerin eğitiminde kullanılıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriEski makam aracı öğrencilerin eğitiminde kullanılıyor
GeriEğitim Eski makam aracı öğrencilerin eğitiminde kullanılıyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
AA
14.04.2018 - 13:17, Son Güncelleme:

Eski makam aracı öğrencilerin eğitiminde kullanılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eski makam aracı öğrencilerin eğitiminde kullanılıyor

AKÜ Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümünde öğrenciler pratik eğitimlerini, eski Afyonkarahisar belediye başkanları Erdal Akar ve Mehmet Sami Hancıoğlu tarafından makam aracı olarak kullanılan 1977 model araçta yapıyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümünde öğrenciler pratik eğitimlerini, eski Afyonkarahisar belediye başkanları Erdal Akar ve Mehmet Sami Hancıoğlu tarafından makam aracı olarak kullanılan 1977 model Mercedes araçta yapıyor.

Afyonkarahisar'da 1984-1989 yıllarında belediye başkanlığı yapan Akar ve 1989-1994 dönemi belediye başkanı Hancıoğlu tarafından 10 yıl boyunca makam aracı olarak kullanılan, dönemin en lüks otomobilleri arasında yer alan araç, bir süre belediyede hizmet aracı olarak kullanıldı. Daha sonra belediyenin araç parkına çekilen 41 yıllık otomobil, geçen yıl Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban tarafından meclis kararıyla, üniversiteye eğitimlerde kullanılmak üzere hediye edildi.

'ARACIN ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİMİNE KATKISI BÜYÜK'
AKÜ Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bayrakçeken, aracın öğrencilerin eğitimine önemli katkısının olduğunu söyledi. Öğrencilerin okulda eski ve yeni teknolojileri harmanlayarak öğrendiğini belirten Bayrakçeken, "Eski belediye başkanlarının makam aracı olarak kullandığı 1977 model bu araç, 2017 yılında bölümümüze Afyonkarahisar Belediyesi tarafından hediye edildi. Öğrencilerimiz, otomotivle ilgili ilk deneyimlerini bu aracı söküp takarak ediniyor" dedi.

LPG'li aracın, eski olmasından dolayı karbüratöründe sorunlar bulunsa da çalışır durumda olduğunu belirten Bayrakçeken, sözlerine şöyle devam etti:
"Kendine has özellikleri olan bir araç. Belediye başkanımıza, okulumuza desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz bu araç üzerinde fren, direksiyon, süspansiyon ve ön dizayn sistemi gibi konularda testler yapabiliyor. Parçaları söküp takıyor, tekrar çalışır hale getiriyorlar. Hız, güç ve performans testleri gibi testlerde de kullanabiliyoruz. Tabii aracı çok yormuyoruz, çünkü zaten yorgun."

Eski makam aracı öğrencilerin eğitiminde kullanılıyor
'ARAÇ PARKIMIZ OLDUKÇA GENİŞ'
Bayrakçeken, öğrencilerin yeni teknoloji araçlar üzerinde de eğitim gördüklerini söyleyerek, şöyle devam etti:
"Üç tane yeni aracımız var. Araç parkımız oldukça geniş. Toyota, Fiat, Ford, Alfa Romeo, Wolksvagen gibi değişik araçlarımız var. Ekipman olarak da imkânlarımız oldukça geniş. Diğer üniversitelere göre altyapımız iyi durumda. Öğrencilerimiz de bu nedenle okulumuzu tercih ediyor. Hem gündüz hem ikinci öğretim olarak eğitim veriyoruz."

Eski makam aracı öğrencilerin eğitiminde kullanılıyor
UYGULAMALI EĞİTİME AĞIRLIK VERİLİYOR
Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğrencisi Esat Çakır da okulda uygulamalı eğitim konusuna ağırlık verildiğini anlattı. Eski model araçları söküp takarak pratik yapma imkânı bulduklarını belirten Çakır, şunları söyledi:
"Ayrıca yeni model araçlarda iç dizayn, motor, ve mekanizmayı inceleyebiliyoruz. Atölyemizdeki ekipmanlarla araçların performans testlerini yapabiliyoruz. Yakıt analizleri ve diğer konularda çalışmalar gerçekleştirebiliyoruz. Aldığımız eğitimden çok memnunum. Bu bölümü seçtiğim için hiç pişman değilim. Okulumuzun tüm imkanlarından yeterince faydalanabiliyoruz. Teorik eğitimden çok uygulamalı eğitimlerde bulunduğumuz için diğer öğrencilere göre kendimizi daha fazla geliştirdiğimizi düşünüyorum."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Eski makam aracı öğrencilerin eğitiminde kullanılıyor

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavları yapılıyor

Eski sıralarına oturup öğrencilere model oluyorlar

Ev ev gezen öğretmenlerden eğitime davet