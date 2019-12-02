Erzincan Refahiye'de okullara kar tatili
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini hissettiren yoğun kar yağışı nedeniyle okullara 1 gün ara verildi. Okulların tatil edildiği bilgisi, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü tarafından duyuruldu.
Erzincan’ın Refahiye ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, etkisini sürdürüyor. İlçede taşımalı eğitim uygulanan yerlerde okular tatil edildi.
Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.
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