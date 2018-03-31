ERUZEM sınav sonuçları, online sistem üzerinden sınavlarını tamamlayan öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. İki günde dört oturum olarak gerçekleştirilecek sınavların tamamlanmasıyla birlikte gözler, ERUZEM sınav sonuçları açıklamasında olacak. Peki, ERUZEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bazı bilgiler

ERUZEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart 2018 Cumartesi saat: 08:30, 31 Mart 2018 Cumartesi saat: 12:30, 01 Nisan 2018 Pazar saat: 08:30, 01 Nisan 2018 Pazar saat: 12:30 olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilen ara sınavlar, online olarak internet üzerinden yapıldı. Eruzem'den sınav sonuçları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.