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    Eruzem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Hürriyet Haber
    31.03.2018 - 13:40 | Son Güncelleme:

    Erciyes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ERUZEM) tarafından gerçekleştirilen sınavlarda ilk gün tamamlandı. 31 Mart-01 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ERUZEM sınavları, online olarak internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, ERUZEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sınav giren öğrencilerin merakla araştırdığı konuyla ilgili bazı detaylar

    ERUZEM sınav sonuçları, online sistem üzerinden sınavlarını tamamlayan öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. İki günde dört oturum olarak gerçekleştirilecek sınavların tamamlanmasıyla birlikte gözler, ERUZEM sınav sonuçları açıklamasında olacak. Peki, ERUZEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bazı bilgiler

    ERUZEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    31 Mart 2018 Cumartesi saat: 08:30, 31 Mart 2018 Cumartesi saat: 12:30, 01 Nisan 2018 Pazar saat: 08:30, 01 Nisan 2018 Pazar saat: 12:30 olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilen ara sınavlar, online olarak internet üzerinden yapıldı. Eruzem'den sınav sonuçları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

    Etiketler: eruzem sonuçları , SeoHaber , NoMobil
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