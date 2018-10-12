Erişilebilirlik festivali Boğaziçi Üniversitesi’nde
Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali, bu yıl 5’inci kez Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Yerleşkesi’nde 12-13 Ekim’de düzenleniyor. ‘Erişebiliyorsam eşit hayat, al bastonu eline bağımsızlığı tat’ temalı bu yılki festivalde, farkındalık ve erişilebilirlik stantları ziyaret edilebiliyor.
Boğaziçi Üniversitesi’nin engelleri kaldırmak adına bu yıl beşinci kez düzenlediği Beyaz Baston Festivali iki gün sürecek. Üniversite bünyesindeki Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM), Engelsiz Erişim Derneği’nin işbirliği ve birçok gönüllü kurumun desteğiyle hayata geçen festival Güney Kampüs’te ziyaretçilere açık.
Festival stantları daha erişilebilir, eğlenceli, çeşitli ve farklı ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla hazırlandı. Braille ve dokunarak okuma-yazma, bilişim ve teknoloji, kişisel bakım, oyun ve hobi, evde tamir işleri, engelsiz erişim, sesli betimleme, yemek, engelsiz parkur, müzik stantları, günlük hayatta erişebilirliğe dikkat çekmeyi hedefliyor.
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