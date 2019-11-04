Ergenlik kongresi 6 Kasım’da yapılacak
İkinci ergenlik kongresi 6 Kasım’da yapılacak. İstanbul’da bir vakıf üniversitesinde gerçekleştirilecek kongrenin bu yılki teması ‘Multi Disipliner Bakış Açısı ile Ergenlik’ olarak belirlendi.
Bu yıl ikincisi düzenlenecek Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) ‘ll. Uluslararası Ergenlik Kongresi’ne alanında uzman isimler katılacak. Kongrenin başkanlığını İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Yudum Söylemez, başkan yardımcılığını ise Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi Nesteren Gazioğlu yapacak. Alanında uzman akademisyenlerin ergenlik dönemiyle ilgili konuşacağı kongre, üç oturumdan oluşacak. Kongrenin başlangıcında; TOÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Betül Mermertaş, Doktor Öğretim Üyesi Yudum Söylemez ve Prof. Dr. Nasir Warfa’nın konuşmaları yer alacak.
6 KONUŞMACI YER ALACAK
Birinci oturumda Prof. Dr. Yankı Yazgan, Otizm Spektrum Bozukluğu’nun ergenlikteki etkilerini aktaracak. İkinci oturumda Öğretim Üyesi Bergen Coşkun Özüaydın, ‘Aile Bağları Pamuk İpliğinden mi?’ konuşmasında felsefi açıdan ergenliği ele alacak. Ardından Taylan Kümeli ‘İdeal Ergenlik Beslenmesi ve Sürdürülebilirliği’ konu başlığında ergenlik ve beslenme arasındaki ilişkiyi, Uzman Psikolog Psikolojik Performans Danışmanı Salih Hafızoğlu ‘Futbol Endüstrisinde Ergen Sporcu Olmak’ konu başlığıyla spor çerçevesinden ergenliği değerlendirecek. Üçüncü oturum, panel şeklinde gerçekleşecek ve Öğretim Görevlisi Lale Pınar Çoraklı’nın ‘Ergenlerde Duygusal Gelişim’ konu başlığıyla başlayacak. Program, Öğretim Görevlisi Nesteren Gazioğlu’nun ‘Ben Ergenim’ projesindeki sonuçları ‘Aile ve Ergenlik’ konu başlığında sunmasıyla devam edecek. Son olarak Oyuncu-Tiyatro Sanatçısı ve ergen babası olan Hakan Bilgin ‘Sosyal Sağlık’ konu başlığıyla panel bitecek.
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