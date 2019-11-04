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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 04.11.2019 - 15:32, Son Güncelleme:/

Ergenlik kongresi 6 Kasım’da yapılacak

İkinci ergenlik kongresi 6 Kasım’da yapılacak. İstanbul’da bir vakıf üniversitesinde gerçekleştirilecek kongrenin bu yılki teması ‘Multi Disipliner Bakış Açısı ile Ergenlik’ olarak belirlendi.

Ergenlik kongresi 6 Kasım’da yapılacak
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Bu yıl ikincisi düzenlenecek Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) ‘ll. Uluslararası Ergenlik Kongresi’ne alanında uzman isimler katılacak. Kongrenin başkanlığını İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Yudum Söylemez, başkan yardımcılığını ise Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi Nesteren Gazioğlu yapacak. Alanında uzman akademisyenlerin ergenlik dönemiyle ilgili konuşacağı kongre, üç oturumdan oluşacak. Kongrenin başlangıcında; TOÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Betül Mermertaş, Doktor Öğretim Üyesi Yudum Söylemez ve Prof. Dr. Nasir Warfa’nın konuşmaları yer alacak.

6 KONUŞMACI YER ALACAK
Birinci oturumda Prof. Dr. Yankı Yazgan, Otizm Spektrum Bozukluğu’nun ergenlikteki etkilerini aktaracak. İkinci oturumda Öğretim Üyesi Bergen Coşkun Özüaydın, ‘Aile Bağları Pamuk İpliğinden mi?’ konuşmasında felsefi açıdan ergenliği ele alacak. Ardından Taylan Kümeli ‘İdeal Ergenlik Beslenmesi ve Sürdürülebilirliği’ konu başlığında ergenlik ve beslenme arasındaki ilişkiyi, Uzman Psikolog Psikolojik Performans Danışmanı Salih Hafızoğlu ‘Futbol Endüstrisinde Ergen Sporcu Olmak’ konu başlığıyla spor çerçevesinden ergenliği değerlendirecek. Üçüncü oturum, panel şeklinde gerçekleşecek ve Öğretim Görevlisi Lale Pınar Çoraklı’nın ‘Ergenlerde Duygusal Gelişim’ konu başlığıyla başlayacak. Program, Öğretim Görevlisi Nesteren Gazioğlu’nun ‘Ben Ergenim’ projesindeki sonuçları ‘Aile ve Ergenlik’ konu başlığında sunmasıyla devam edecek. Son olarak Oyuncu-Tiyatro Sanatçısı ve ergen babası olan Hakan Bilgin ‘Sosyal Sağlık’ konu başlığıyla panel bitecek.

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