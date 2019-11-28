ERG raporuna göre: 92 bin öğretmene daha ihtiyaç var
Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Eğitim İzleme Raporu 2019’un dördüncü dosyası ‘Öğretmenler’i yayımladı.
Rapordan bazı bulgular şöyle:
Öğretmenlerin yüze 84.2’si resmi, yüzde 15.8’i özel kurumlarda görev yapıyor. Resmi kurumlarda görev yapan tüm öğretmenlerin yüzde 7.7’si ise sözleşmeli.
Ücretli öğretmen sayısı tahmini olarak 92 bin.
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, özel ve resmi kurumlar arasında dikkat çekici biçimde değişiyor. İlkokulda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı resmi okullarda 19 iken, özel okullarda bu rakam 8.
Türkiye’de, ortaokul kademesinde Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Araştırması 2018’e (Teaching and Learning International Survey - TALIS) katılan 3 bin 951 öğretmenin yüzde 55.8’i, 196 okul müdürünün ise yalnızca yüzde 7.2’si kadın. Bu oranlar OECD ortalamasında sırasıyla yüzde 68.3 ve yüzde 47.3. Türkiye, yüzde 7 olan Japonya’dan sonra TALIS’e katılan ülkeler içinde kadın okul müdürlerinin oranının en düşük olduğu ülke.
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