ERG: Eğitim yatırımlarına ayrılan kaynak arttırılmalı

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Eğitimin Yönetişimi ve Finansmanı Eğitim İzleme Raporu’nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bütçesinin yanı sıra 2023 Eğitim Vizyonu ve Türkiye’de hane halkı harcamaları gibi birçok alanı inceledi. Raporun tanıtımı İstanbul’da ERG uzmanlarıyla ilgili STK’ların yöneticilerinin de katıldığı bir toplantıda yapıldı. Bunun ardından STK temsilcileriyle panel de düzenlendi.

BÜTÇENİN YÜZDE 84’Ü PERSONELE

ERG Araştırmacısı Özgenur Korlu, bazı verilere ulaşmakta problemler yaşadıklarını belirterek, “Yeni raporumuzda MEB’in bütçesinin 2018-2019 ile son 10 yıllık karşılaştırmasını yaptık. Buna göre, 2019’daki bütçenin yüzde 83.4’ü personele ayrılıyor. Yatırımların yapıldığı sermaye giderleri için ayrılan pay ise yüzde 5 civarında. Bu durumda MEB’in ikili eğitimin sonlandırılması ve okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi için yapması gereken okul inşasıyla ilgili kaynak ihtiyacı doğabilir. MEB’in eğitimin sorunlarını gidermek için ayırdığı kaynak üzerine düşünmemiz gerekiyor. Yatırıma ayrılan kaynak arttırılmalı. Son 10 yılda MEB’in bütçesinin enflasyon dikkate alındığında iki kat arttığını görüyoruz. Ayrıca MEB, merkezi bütçeden yüzde 11.8 ile en fazla pay alan ikinci bakanlık konumunda” dedi.

VERİLERİN SUNUMUNDA PROBLEMLER SÜRÜYOR

Panelde söz alan Veri Okuryazarlığı Derneği Başkanı Pınar Dağ ise Türkiye’de veriye ulaşmanın zor olabildiğini vurguladı. Dağ, rapor ve araştırmaların bu nedenle zaman zaman sekteye uğradığını belirterek, şunları söyledi:

“Türkiye’de veriye ulaşmak zaman zaman kolay olmuyor. Bu nedenle bazı araştırma, haber veya rapor çalışmalarında problemler olabiliyor. Kimi zaman veri olsa bile bunun sunumu yapılamıyor. Bakanlıklarda veriler olsa bile, bunlar uygun bir şekilde paylaşılmadığı için bulanamayabiliyor.”

HESAP VERİLEBİLİRLİK OLMALI

Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Özarslan ise kurumların ve kişilerin şeffaflığına dikkat çekerek, “Şeffaflık olmalı ancak bunu bir hesap verilebilirlik izlemeli. Eğitim çalışmaları ve harcamalarında da bu geçerli” diye konuştu.