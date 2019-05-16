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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
16.05.2019 - 12:12, Son Güncelleme:/

ERG: Eğitim yatırımlarına ayrılan kaynak arttırılmalı

ERG yeni yayımladığı ‘Eğitimin Yönetişimi ve Finansmanı Eğitim İzleme Raporu’nun tanıtımını yaptı. Toplantıda konuşan ERG Araştırmacısı Özgenur Korlu raporda, MEB’in 2019 bütçesini ayrıntılarıyla analiz ettiklerini belirterek, “En büyük pay yüzde 83.4 ile personele ayrılıyor. Bu durumda MEB’in eğitimin sorunlarını gidermek için ayırdığı kaynak üzerine düşünmemiz gerekiyor. Yatırıma ayrılan kaynak arttırılmalı” diye konuştu.

ERG: Eğitim yatırımlarına ayrılan kaynak arttırılmalı
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Eğitimin Yönetişimi ve Finansmanı Eğitim İzleme Raporu’nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bütçesinin yanı sıra 2023 Eğitim Vizyonu ve Türkiye’de hane halkı harcamaları gibi birçok alanı inceledi. Raporun tanıtımı İstanbul’da ERG uzmanlarıyla ilgili STK’ların yöneticilerinin de katıldığı bir toplantıda yapıldı. Bunun ardından STK temsilcileriyle panel de düzenlendi.

BÜTÇENİN YÜZDE 84’Ü PERSONELE
ERG Araştırmacısı Özgenur Korlu, bazı verilere ulaşmakta problemler yaşadıklarını belirterek, “Yeni raporumuzda MEB’in bütçesinin 2018-2019 ile son 10 yıllık karşılaştırmasını yaptık. Buna göre, 2019’daki bütçenin yüzde 83.4’ü personele ayrılıyor. Yatırımların yapıldığı sermaye giderleri için ayrılan pay ise yüzde 5 civarında. Bu durumda MEB’in ikili eğitimin sonlandırılması ve okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi için yapması gereken okul inşasıyla ilgili kaynak ihtiyacı doğabilir. MEB’in eğitimin sorunlarını gidermek için ayırdığı kaynak üzerine düşünmemiz gerekiyor. Yatırıma ayrılan kaynak arttırılmalı. Son 10 yılda MEB’in bütçesinin enflasyon dikkate alındığında iki kat arttığını görüyoruz. Ayrıca MEB, merkezi bütçeden yüzde 11.8 ile en fazla pay alan ikinci bakanlık konumunda” dedi.

VERİLERİN SUNUMUNDA PROBLEMLER SÜRÜYOR
Panelde söz alan Veri Okuryazarlığı Derneği Başkanı Pınar Dağ ise Türkiye’de veriye ulaşmanın zor olabildiğini vurguladı. Dağ, rapor ve araştırmaların bu nedenle zaman zaman sekteye uğradığını belirterek, şunları söyledi:
“Türkiye’de veriye ulaşmak zaman zaman kolay olmuyor. Bu nedenle bazı araştırma, haber veya rapor çalışmalarında problemler olabiliyor. Kimi zaman veri olsa bile bunun sunumu yapılamıyor. Bakanlıklarda veriler olsa bile, bunlar uygun bir şekilde paylaşılmadığı için bulanamayabiliyor.”

HESAP VERİLEBİLİRLİK OLMALI
Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Özarslan ise kurumların ve kişilerin şeffaflığına dikkat çekerek, “Şeffaflık olmalı ancak bunu bir hesap verilebilirlik izlemeli. Eğitim çalışmaları ve harcamalarında da bu geçerli” diye konuştu.

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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