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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
01.10.2019 - 11:53, Son Güncelleme:/

ERG ‘Eğitim İzleme Raporu: En çok sınıf tekrarı 9’uncu sınıfta yapıldı

ERG'nin yayımladığı Eğitim İzleme Raporu 2019’un ikinci dosyasına göre, 2018-2019 eğitim yılında en çok sınıf tekrarı 9’uncu sınıfta yapıldı. En fazla devamsızlık ise yüzde 44 ile mesleki ve teknik eğitim okullarında.

ERG ‘Eğitim İzleme Raporu: En çok sınıf tekrarı 9’uncu sınıfta yapıldı
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Eğitim İzleme Raporu 2019’un ikinci dosyasını yayımladı. ‘Eğitimin İçeriği’ başlığını taşıyan bu dosyayla yeni ortaöğretim tasarımı, mesleki ve teknik eğitim, ölçme ve değerlendirme, temel eğitimde beceri kazanımı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve okullarda demokrasi kültürünün oluşturulmasıyla ilgili gelişmeler ele alınıyor. 2019’da yaşanan en önemli gelişmenin mayıs ayında açıklanan ‘ortaöğretim tasarımı’ olduğu vurgulanan raporda, ders sayılarının azaltılması olumlu bulundu.

Rapor, Karaköy’de düzenlenen panelle kamuoyuna sunuldu. ERG Araştırmacısı Merve Mert’in rapor sunumuyla başlayan panelde Yeditepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun ve Başka Bir Okul Mümkün Derneği’nden Dr. Zeynep Kılıç konuşmacı olarak yer aldı.

RAPORDA ÖNE ÇIKAN BULGULAR ŞÖYLE:

ORTAÖĞRETİMDE OKULLULAŞMA ORANI YÜZDE 84
- 2018-2019 eğitim öğretim yılında en fazla sınıf tekrar 9’uncu sınıfta. Bu sınıfta tekrar oranı yüzde 10 düzeyinde. 10’uncu sınıfta yüzde 4.6; 11’inci sınıfta yüzde 1.5; 12’nci sınıfta ise yüzde 0.6.
- Ortaöğretime erişim 2018-2019 yılında yüzde 84.2’de kaldı. 14-17 yaş net okullaşma oranı ise yüzde 88.2.
- En fazla devamsızlık mesleki ve teknik eğitim okullarında yapıldı. Bu oranın yüzde 44 olduğu görüldü. En az devamsızlık yüzde 5.7 oranıyla ilkokulda yaşandı. Bu oranlar ortaokullarda yüzde 10; imam hatip ortaokullarında yüzde 8.9; Anadolu imam hatip liselerinde yüzde 36 oldu.

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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