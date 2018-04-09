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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
09.04.2018 - 13:09, Son Güncelleme:

Enver Yücel’e ‘Moğolistan Kültür Elçiliği Nişanı’ verildi

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Enver Yücel’e ‘Moğolistan Kültür Elçiliği Nişanı’ verildi

Moğollarla olan kültürel ortaklık eğitim işbirlikleriyle geliştiriliyor. Türkiye ve Moğolistan arasındaki eğitim, kültür ve sanat alanındaki işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel’e ‘Moğolisten Kültür Elçiliği Nişanı’ verildi.

Moğollarla olan kültürel ortaklık eğitim işbirlikleriyle geliştiriliyor. Bu amaçla Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel’e ‘Moğolisten Kültür Elçiliği Nişanı’ verildi.  Uluslararası işbirlikleri ve ikili anlaşmaları başlatmak için başkanlığını Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BAU) Başkanı Enver Yücel’in yürüttüğü heyet Moğolistan’a gitti. Heyetin ilk durağı, Cengiz Han Meydanı’nda bulunan Devlet Sarayı oldu. Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa’nın kabul ettiği heyet, kültür ve eğitim alanlarında iki ülkenin yürüteceği ortak proje ve modeller üzerine paylaşımda bulundu.

‘KÜLTÜREL ORTAKLIĞIMIZI EĞİTİMDE SOMUTLAŞTIRACAĞIZ’
Türk Milleti’nin doğuş ocağında bulunmaktan memnun olduklarını belirten Enver Yücel “Atalarımızın bu coğrafyada taşlara kazıdığı yazıtlar; düşünceye, bilginin nesilden nesile aktarımına yani eğitime verdikleri önemi gösteriyor. Kurum olarak eğitimdeki 50’nci yılımızda, atalarımızın eğitime verdiği önemin taştan simgelerini görüp, o günkü ruhu yaşayarak kurumsal hafızamızı zenginleştirmeye geldik. Aynı coğrafyanın farklı zamanlardaki yurttaşları olarak, Moğol kardeşlerimizle paylaştığımız kültürel ortaklığı, eğitim alanında somutlaştırmak istiyoruz. Biliyoruz ki geleneği kuvvetlendirerek yaşatmak, bu eşsiz ata miraslarını sadece korumakla değil, arkalarındaki görülmeyen eğitim ateşini hissetmek ve onu daha da güçlendirmekle mümkün. Moğol kardeşlerimizin bu güzel vatanına, Ata yurdumuza, Türklüğün bu doğuş ocağına eğitim ateşimizi daha da güçlendirmeye geldik” dedi.

‘EĞİTİM EN BÜYÜK YATIRIM’
Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa da, “Eğitim insana yapılan en önemli yatırım. Moğolistan’ın yüzde 70’i genç nüfus. O yüzden iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle eğitim yoluyla ilerletilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Eğitim yoluyla yaptığınız hizmetleri Moğolistan’da da sürdürmenizi istiyoruz. Moğolistan’a yapacağınız tüm girişimlerde size hükümetimiz olarak destek olmaya hazırız” diye konuştu.

Enver Yücel ve beraberindeki heyeti daha sonra Moğolistan Dışişleri Bakanı Tsogtbaatar Damdin kabul etti. Enver Yücel’e burada, ‘Moğolistan Kültür Elçiliği Nişanı’ verildi. Yücel’e verilen Moğolistan Kültür Elçiliği Nişanı’nda; “Kültür, sanat, tarih, spor, bilim ve insani alanlardaki ikili işbirliğini güçlendirerek yurtdışında Moğolistan’ı desteklemeye yardımcı olmakla görevlendirilmiştir. Kültür Temsilciliği misyonunu tüm dünyaya yayarak yardımcı olan herkese minnettarız” ifadeleri yer aldı.

Nişan daha önce Amerikalı oyuncu Richard Gere ve Japon sanatçı Yashiro Aki’ye verilmişti.

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