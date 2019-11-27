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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 27.11.2019 - 13:45, Son Güncelleme:/

Enver Yücel, BM danışma kurulu üyesi oldu

Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı olan Enver Yücel’e BM tarafından yeni bir görev daha verildi. Yücel, BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Danışma Kurulu üyesi oldu.

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Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Danışma Kurulu üyesi oldu. Yücel, BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanlığı yapıyordu. BM’in (BM) 26 Kasım’da Cenevre’de düzenlediği Sürdürülebilir Kalkınmada Eğitimin Rolü konulu BM Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth ile Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Bölüm Direktörü Alex Mejia’nın da katıldığı konferansta Enver Yücel şunları söyledi:

'EĞİTİM TÜM SEKTÖRLERE ÖNCÜLÜK ETMELİ'
"Ülkeler ve dünyanın sorunlarının çözümü karşılıklı anlayış, paylaşım ve işbirliğinden geçiyor. Bu paylaşım ve ortak yaşam kültürünün çocukluktan itibaren tüm bireylere aktarılması gerekiyor. Bunu yapmanın en etkin, ve belki de tek yolu da, küresel ve nitelikli eğitim. Bu eğitim sayesinde, öncelikle tüm dünyayı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusunda bilgilendirebilir, toplumsal farkındalık yaratabilir ve bu amaçlara 2030’a kadar ulaşabilmek için ortak çözümler oluşturulabiliriz. Eğitim tüm sektörlere öncülük eden bir yapıda olmalı.

YENİLİKÇİ EĞİTİM MODELLERİ GELİŞTİRMELİ
Her gencin eğitime erişimini sağlamak için okul öncesinden doktoraya her kademede yenilikçi eğitim modelleri geliştirilmeli. Eğitimi nitelikli, kapsayıcı ve erişilebilir bir hale getirmeliyiz. STEM+A, kodlama, robotik ve dünya vatandaşlığı gibi çalışmalarla dünyanın sorunlarına sürdürülebilir çözümler üretebilecek ve kalkınma amaçlarına katkı sunabilecek nesiller yetiştirmeliyiz. Bunun için de kadının rolünü göz önünde bulundurmalı, dünyadaki tüm kız çocukları ve kadınlara eğitimde fırsat eşitliği sağlamalıyız. Kadınların eğitiminin önündeki tüm engelleri kaldırmalı. Fırsat eşitliğine katkıda bulunmak için kadınlara, onları yeni dünya düzenine hazırlayacak olan fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında yetkinlik kazandırmalıyız. İş gücüne katılım ve istihdamlarını teşvik etmeli, desteklemeli ve arttırmalıyız.

GENÇLERE SÜRDÜRÜLEBİLİR GEZEGEN BIRAKMALI
Gençlere öncelikle sürdürülebilir bir gezegen bırakmalıyız. Bu yüzden ihtiyacımız kadar üretme ve tüketme bilincini çocuktan yetişkine herkesin içselleştirmesini sağlamalıyız. Dünyada 800 milyondan fazla insan açlık sınırında yaşıyor, 750 milyondan fazla insan da temel okuma yazma yetkinliklerinden yoksun. Öte yandan dünyadaki ordu ve silahlanma harcamaları yıllık 1.8 milyar dolara yaklaşıyor. Üretim ve tüketim önceliklerimizi de gözden geçirmeli, güncel ve elzem ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yapmalıyız.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİLİĞİNİ SAĞLAMALIYIZ
Eğitim sisteminin içerik, yöntem, ölçme ve değerlendirme gibi tüm alt boyutları sürdürülebilir kalkınma temelinde yeniden yapılandırılmalı. Bunun için pusulamız, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde yer alan, her bireyin doğuştan sahip olduğu eğitim hakkına erişmesi için eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak olmalıdır. Sürdürülebilir eğitim uğrunda 40 senenin üzerinde çalışmış bir eğitimci olarak yolumuzun uzun ve zor olduğunun farkındayım. Bu yüzden yalnızca birlikte çalışıp eğitimi küresel ve nitelikli kılarak geleceğin mimarları olan çocuklarımıza sürdürülebilir bir dünya bırakabiliriz."

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