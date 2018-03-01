‘Engelsiz’ üniversiteler nişan için yarışacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi ve Engelli Öğrenci Komisyonu Yürütücüsü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, üniversitelere verilecek ‘Engelsiz Üniversite Bayrakları’ ve ‘Engelsiz Program Nişanları’ hakkında açıklamada bulundu.

Üniversitelerin engelli öğrencilere sunduğu yükseköğretimin kalitesi ve düzeyinin sağlanan imkânlarla doğrudan ilgili olduğunu belirten Tufan, engellilerin eğitim, sosyal ve kültürel sorunlarının çözümü için teşvik edici çalışmalar ve projeler geliştirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda, engelli bireylerin eğitime tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak için başarılı çalışmalar yapan üniversitelere bayrak ve nişan verileceğini belirten Tufan, bu sayede kamuoyunda da farkındalık oluşturulacağını anlattı.

ENGELSİZ ÜNİVERSİTELERE 3 KATEGORİDE BAYRAK

Üniversite kampüslerinde ve fakültelerde engelli öğrencilerin tek başlarına, yardım almadan hareket etmeleri için engelli çalışma grubu ile birlikte olması gereken standartları belirlediklerini aktaran Tufan, başvuru yapan üniversitelerin, farklı yükseköğretim kurumlarından akademisyenlerin katılımıyla oluşturulacak panellerde değerlendirileceğini söyledi.

Değerlendirmeler sonrasında ödüllendirilecek üniversitelerin belirleneceğini belirten Tufan, "Engelsiz Üniversite Bayrakları 3 kategoride verilecek. 'Mekanda erişilebilirlik' sağlayanlara turuncu, 'eğitimde erişilebilirlik' sağlayanlara yeşil, 'sosyokültürel faaliyetlerde erişilebilirlik' sağlayanlara ise mavi bayrak verilecek" dedi.

Amaçlarının, engelli öğrencilerin kampüs sınırları içerisinde daha rahat bir eğitim almasına olanak sağlayan üniversiteleri teşvik etmek olduğunu anlatan Tufan, şöyle konuştu:

"Zaten standartların hepsinin yapılıyor olması lazım. Üniversitelerin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Erişilebilirlik Belgesi'ni almış olmaları ya da TS 9111 standartlarına uygun olmaları lazım. Ancak eğitim ve sosyokültürel faaliyetlere erişim de bizim için çok önemli. Biz üniversitelerimizi teşvik etmek istiyoruz. Engelli öğrencilerimizin hayatı kolaylaşsın istiyoruz. Bir de aileler ve öğrenciler tercih yapacakken, engelliler konusunda çalışmalar yapan üniversite ve fakülteleri bilsinler istiyoruz."

Tufan, ‘Engelsiz Üniversite Bayrakları’ verilen üniversitelerin liste şeklinde de yayımlanacağını belirterek, "Bayrak almak için gerekli standartları sağlayamayan ama bu yolda iyi çalışmaları olan üniversitelerin de adaylıklarını açıklayacağız. Değerlendirme sonrası kriterlere göre en az 75 puan alan üniversiteler bayrak alacak. 50 ila 75 puan arasında kalanları da bayrak adayı üniversiteler olarak açıklayacağız" diye konuştu.

FARKLI ENGELLİ GRUPLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR ‘NİŞAN’ İLE ÖDÜLLENDİRİLECEK

Farklı engel grupları tarafından erişilebilir olan bölüm ve programların ise ‘Engelsiz Program Nişanı’ ile ödüllendirileceğini söyleyen Tufan, "Örneğin, görme engellinin İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne adaptasyonu ile işitme engellininki farklı. Dolayısıyla farklı engel gruplarına programlarını erişilebilir kılan bölümlere yaptıkları çalışmalar doğrultusunda bu nişanı vereceğiz" dedi.

KAZANILAN BAYRAKLAR 3 YIL GEÇERLİ OLACAK

Prof. Dr. Tufan'ın verdiği bilgiye göre üniversitelerin kazanacağı bayraklar 3 yıl geçerli olacak. Bu sürenin sonunda üniversitenin başvuracağı yıla ait ölçütlere göre tekrar başvurusunu gerçekleştirmesi gerekecek. Başvuru gerçekleştirilmemesi halinde bayrak kaldırılacak.

Bayrak kazanan üniversite, sağladığı hizmetlerdeki değişikliklere göre farklı renkte bayrak alabilmek için üç yıllık geçerlilik süresinin herhangi bir yılında tekrar başvuru gerçekleştirebilecek.

"ÜNİVERSİTELER FAKÜLTE VE KAMPÜSLERİ İÇİN BAŞVURU YAPACAK"

Yükseköğretim kurumları, değerlendirilmesini istedikleri fakülte ve kampüsleri için ‘mekanda’, ‘eğitimde’ ve ‘sosyokültürel faaliyetlerde’ erişilebilirlik kategorilerinde başvuruda bulunacak. Birden fazla fakülte veya kampüs için müracaat edebilecek. Üniversitelere birden fazla kategoride de başvuruda bulunabilecek.

Başvurular, 12-19 Mart'ta yoksis.yok.gov.tr internet adresinde bulunan form üzerinden alınacak. ‘Engelsiz Üniversite Ödülleri’ 9 Mayıs'ta YÖK'te düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.