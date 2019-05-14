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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
14.05.2019 - 14:52, Son Güncelleme:/

‘Engelsiz Üniversite Ödülleri’ sahiplerini buluyor

YÖK'ün düzenleyeceği Yükseköğretimde Engelsiz Ufuklar Çalıştayı'nda 2019'un ‘Engelsiz Üniversite Ödülleri’ verilecek.

‘Engelsiz Üniversite Ödülleri’ sahiplerini buluyor
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretime kaliteli erişilebilirlik bağlamında engelli öğrencilere yönelik sunulan hizmetlerin var olan durumunu ve iyi uygulama örneklerini ortaya koyarak, geleceğe dönük neler yapılabileceğini tartışmak amacıyla 15 Mayıs’ta ‘Yükseköğretimde Engelsiz Ufuklar Çalıştayı’ düzenlenecek. Çalıştayın açılışındaki törende, 2019'un ‘Engelsiz Üniversite Ödülleri’ni almaya hak kazanan üniversite ve kişilere ödülleri verilecek.

Törene, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, YÖK üyeleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, rektörler ve üniversitelerdeki engelli öğrenci birim sorumluları da katılacak.

KİŞİLERE ‘ENGELLİ DOSTU’ ÖDÜLLERİ DE VERİLECEK
Bu yıl, Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında, ‘Bayrak ödülleri’ ve ‘Engelsiz Program Nişanı’ yükseköğretim kurumlarına, ‘Engelli Dostu Ödülleri’ ise bireysel ödüller kategorisinde kişilere verilecek. Bayrak ödülleri, engelli öğrencilerin sorunlarının çözümü için teşvik edici çalışmalar ve projeleri hayata geçiren yükseköğretim kurumlarına ‘mekanda erişebilirlik’, ‘eğitimde erişebilirlik’ ve ‘sosyo-kültürel faaliyetlerde erişebilirlik’ olmak üzere üç kategoride verilecek. Engelsiz Program Nişanı ise programlarını farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programları için takdim edilecek.

Ayrıca ‘Yükseköğretimde Engelsiz Programlar’ ve ‘Yükseköğretim Programlarının Engelli Öğrencilere Uyarlanması’ başlıklı iki ayrı panelin düzenleneceği çalıştayda, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hıdır Karaduman'ın ‘Görme Engellilerin Eğitimi ve Toplumsal Katılımı için Üç Boyutlu Yazıcıların Kullanımı’ ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yusuf Emre Mercan'ın Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Türe eşliğinde ‘Engelsiz Sanat’ başlıklı sergileri de yer alacak.

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