Engelsiz Üniversite Ödülleri için yoğun başvuru

YÖK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, üniversitelerde engelli öğrenciler için yapılan iyileştirme çalışmalarını teşvik amacıyla "Engelsiz Üniversite Ödülleri" kapsamında verilecek "Engelsiz Fakülte ve Engelsiz Kampüs Bayrakları" ile "Engelsiz Program Nişanları" için çok sayıda başvuru alındı.

Üniversiteler, engelli öğrencilerin yaşam ve eğitim kalitesini arttıran hizmetlerine göre 'mekanda', 'eğitimde' ve 'sosyokültürel faaliyetlerde erişilebilirlik' olmak üzere 3 kategoride bayrak alacak. Farklı engel grupları tarafından erişilebilir olan bölüm ve programlara ise 'Engelsiz Program Nişanı' verilecek.

46 üniversiteden 386 başvurunun alındığı ödüller, mayısta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.



