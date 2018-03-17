Engelsiz üniversite nişanı için son başvuru tarihi 26 Mart

YÖK, engelli bireylerin kampüs sınırları içerisinde eğitime, tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak için çalışma yapan üniversiteleri, ‘Engelsiz Üniversite Bayrakları’ ve ‘Engelsiz Program Nişanları’ ile ödüllendirecek. 19 Mart olan son başvuru tarihi 26 Mart’a kadar uzatıldı. Başvuruların YÖKSİS üzerinden üniversiteler tarafından yapılması gerekiyor.

YÖK tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında üniversitelere üç kategoride bayrak verilecek. ‘Mekanda erişilebilirlik’ sağlayanlar turuncu, ‘eğitimde erişilebilirlik’ sağlayanlar yeşil, ‘sosyokültürel faaliyetlerde erişilebilirlik’ sağlayanlar ise mavi bayrak alacak.