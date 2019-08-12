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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
12.08.2019 - 14:35, Son Güncelleme:/

Engelsiz meslek lisesinin ilk mezunları 'üniversite'li oldu

Türkiye'de engelli öğrenciler için tasarlanan meslek lisesi SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ilk mezunları olan serebral palsili öğrenciler, üniversite hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Lisenin bilişim teknolojileri bölümünü bitiren Burak Kızkapan, endüstriyel kalıpçılık bölümünü yüzde 100 burslu, Berat Denizhan da turizm ve otel işletmeciliği bölümünü yüzde 50 burslu kazandı.

Engelsiz meslek lisesinin ilk mezunları 'üniversite'li oldu
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Türkiye'de engelli öğrenciler için tasarlanan ilk meslek lisesi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ilk mezunları olan serebral palsili öğrenciler, üniversitede öğrenim görme hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

MEB ile SERÇEV arasında imzalanan protokol çerçevesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında faaliyete başlayan, normal gelişim gösteren çocuklarla birlikte serebral palsili öğrencilerin de eğitim aldığı Türkiye'nin engelsiz meslek lisesi, bu yıl ilk mezunlarını verdi. Toplam beş öğrencinin mezun olduğu okulda, serebral palsili Burak Kızkapan ve Berat Denizhan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarına göre, Başkent Üniversitesini burslu olarak kazandı.

SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Bilişim Teknolojileri bölümünü bitiren 18 yaşındaki Burak, Başkent Üniversitesi Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Kalıpçılık bölümüne yüzde 100 burslu olarak yerleşirken, Berat Denizhan da aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde yüzde 50 burslu olarak öğrenim görme hakkını elde etti.

Bir üniversiteye yerleştiği için mutlu olduğunu söyleyen Burak Kızkapan, "Çok mutluyum, bu sonucu beklemiyordum. Hayalim memur olabilmek veya dükkan açmak. Kendim gibi arkadaşlarım için SERÇEV gibi engelsiz meslek liselerinin çoğalmasını çok istiyorum" dedi.

'ÜNİVERSİTEYİ KAZANABİLMEK İNANILMAZ GÜZEL BİR BİR DUYGU'
19 yaşındaki Berat Denizhan da üniversiteyi kazanmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Üniversiteyi yüzde 50 burslu olarak kazandığım için biraz sıkıntılıyım. Maddi açıdan ne yapacağız bilemiyorum. Ama üniversiteyi kazanabilmek inanılmaz güzel bir duygu. Hayalimi gerçekleştirdim. Eğitimimi tamamladıktan sonra turizm sektöründe çalışarak bol bol gezmek, en çok da Karadeniz'i görmek istiyorum."

İŞ YERİ AÇMA BELGESİ SAHİBİ DE OLDULAR
Türkiye'deki meslek liselerinde olduğu gibi SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan tüm öğrencilere diplomaları ile iş yeri açma belgesi de veriliyor. Öğrenciler aldıkları mesleki eğitimle kendi ayakları üzerinde durma ve kendi işlerini kurabilme imkânını yakalıyor.

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