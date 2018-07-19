Engellilik çalışmaları için güz okulu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
AA
19.07.2018 - 15:26, Son Güncelleme:

Engellilik çalışmaları için güz okulu

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Engellilik çalışmaları için güz okulu

Boğaziçi Üniversitesi’nde, engellilik alanında lisansüstü düzeyde akademik araştırma yapmak isteyen adaylar için başvurular 23 Temmuz Pazartesi sona erecek.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu tarafından yürütülen ‘Engellilik Çalışmaları Güz Okulu’ için başvurular 23 Temmuz Pazartesi sona eriyor. Raoul Wallenberg Enstitüsü işbirliğiyle açılan program, lisansüstü düzeyde engellilik çalışmaları alanında araştırma yürüten ya da yürütmeyi planlayan öğrencilere yönelik hazırlandı. 20-21-22 Eylül’de gerçekleştirilecek güz okuluna yüksek lisans/doktora öğrencisi ya da yüksek lisans mezunu adaylar başvurabilecek. Güz okulunda katılımcıların; hukuk, eğitim bilimleri, sosyal politika, siyaset bilimi, sosyoloji, mimarlık ve tıp gibi engellilik çalışmaları açısından önemli disiplinlerin engelliliğe yaklaşımlarına ilişkin perspektif kazanması hedefleniyor.

KATILIM ÜCRETSİZ
Programda farklı disiplinlerden engellilik alanında eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunan öğretim üyelerinin katkılarıyla, engellilik kuramları ve modelleri, engelliliğin farklı disiplinlerde ele alınış biçimleri, engelli hakları yaklaşımını araştırma kurgusu, yöntem ve analize entegre etme yolları, engellilik ve toplumsal cinsiyet ile engellilik çalışmalarında etik konuları ele alınacak. Ücretsiz olarak düzenlenecek programın eğitimcileri arasında; Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politikalar Dr. Öğretim Üyesi Volkan Yılmaz ve Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı Direktörü Engin Yılmaz, Koç Üniversitesi Sosyoloji Dr. Öğretim Üyesi Dikmen Bezme, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Dr. Öğretim Üyesi Göksenin İnalhan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Dr. Öğretim Üyesi İdil Işıl Gül ve İstanbul Üniversitesi Tıp Dr. Öğretim Üyesi Resa Aydın yer alıyor.

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