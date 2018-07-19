Engellilik çalışmaları için güz okulu
Boğaziçi Üniversitesi’nde, engellilik alanında lisansüstü düzeyde akademik araştırma yapmak isteyen adaylar için başvurular 23 Temmuz Pazartesi sona erecek.
Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu tarafından yürütülen ‘Engellilik Çalışmaları Güz Okulu’ için başvurular 23 Temmuz Pazartesi sona eriyor. Raoul Wallenberg Enstitüsü işbirliğiyle açılan program, lisansüstü düzeyde engellilik çalışmaları alanında araştırma yürüten ya da yürütmeyi planlayan öğrencilere yönelik hazırlandı. 20-21-22 Eylül’de gerçekleştirilecek güz okuluna yüksek lisans/doktora öğrencisi ya da yüksek lisans mezunu adaylar başvurabilecek. Güz okulunda katılımcıların; hukuk, eğitim bilimleri, sosyal politika, siyaset bilimi, sosyoloji, mimarlık ve tıp gibi engellilik çalışmaları açısından önemli disiplinlerin engelliliğe yaklaşımlarına ilişkin perspektif kazanması hedefleniyor.
KATILIM ÜCRETSİZ
Programda farklı disiplinlerden engellilik alanında eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunan öğretim üyelerinin katkılarıyla, engellilik kuramları ve modelleri, engelliliğin farklı disiplinlerde ele alınış biçimleri, engelli hakları yaklaşımını araştırma kurgusu, yöntem ve analize entegre etme yolları, engellilik ve toplumsal cinsiyet ile engellilik çalışmalarında etik konuları ele alınacak. Ücretsiz olarak düzenlenecek programın eğitimcileri arasında; Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politikalar Dr. Öğretim Üyesi Volkan Yılmaz ve Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı Direktörü Engin Yılmaz, Koç Üniversitesi Sosyoloji Dr. Öğretim Üyesi Dikmen Bezme, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Dr. Öğretim Üyesi Göksenin İnalhan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Dr. Öğretim Üyesi İdil Işıl Gül ve İstanbul Üniversitesi Tıp Dr. Öğretim Üyesi Resa Aydın yer alıyor.
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