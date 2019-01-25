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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
25.01.2019 - 12:16, Son Güncelleme:/

Engellilerin eğitiminde yeni dönem başlıyor

Engelli öğrencilerin eğitim durumlarının sistematik bir şekilde değerlendirilmesini amaçlayan UNICEF destekli proje kapsamında oluşturulan yeni öğrenci değerlendirme programında, öğretmenlerin yanı sıra aileler de değerlendirici olacak. Projenin pilot uygulaması, eğitim öğretim yılının ikinci döneminde başlayacak.

Engellilerin eğitiminde yeni dönem başlıyor
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Okul öncesi ve ilkokuldaki engelli çocukların eğitimi, ailelerin de katıldığı değerlendirmeden elde edilecek veriler ışığında desteklenecek. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Ege Üniversitesi (EÜ) Ölçme Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ‘Engeli Olan Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim ve İlkokulda Değerlendirme Çerçevesi Geliştirilmesi’ projesi yürütülüyor. Projeyle, okul öncesi ve ilkokuldaki engelli öğrencilerin eğitim durumu, farklı kaynaklardan elde edilecek verilere göre değerlendirilecek.

‘ÖLÇME DEĞERLENDİRME OLMAZSA OLMAZ’
Projenin yürütücüsü EÜ Ölçme Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hakan Atılgan, ölçme ve değerlendirmenin, eğitim sisteminin olmazsa olmaz bir parçası olduğunu söyledi. Ölçme ve değerlendirmenin, eğitimin nerelerde eksik, nerelerde işe yaradığını gösterdiğini anlatan Atılgan, ancak engelli öğrencilerin değerlendirilmesinin çok sistematik ve düzenli yapılamadığını belirtti. Atılgan, geçen yıl mart ayında başlayan çalışmalar kapsamında yeni değerlendirme programının çerçevesini oluşturduklarını, buna yönelik öğretmen ve aileler için kılavuz kitaplar da hazırladıklarını anlattı.

97 ÖĞRETMENE EĞİTİCİ EĞİTİMİ VERİLDİ
Doç. Dr. Atılgan, yeni değerlendirme programıyla ilgili şunları söyledi:
“97 öğretmene eğitici eğitimi verdik. Bu öğretmenlerimiz 12 pilot ilde 253 okul öncesi öğretmenine, 439 sınıf öğretmenine eğitim verecek. Önümüzdeki dönem boyunca eğitim almış öğretmenlerimiz, sınıflarında bu değerlendirme çerçevesini uygulayacak. Programda öğretmenlerin öğrencileri nasıl değerlendirecekleri de yer alıyor. Tek bir kaynaktan elde edilecek sonuçlara dayalı bir değerlendirme değil. Farklı kaynaklardan, çok araçla elde edilen verilere dayalı olarak çocukları değerlendirmeyi sunuyoruz. Önemli farklılığı burada. Mevcut sistemde daha çok sadece öğretmenler değerlendirici durumunda. Öğretmenler öğrencilerini iyi tanır ama bunun dışında çocuk hakkında bilgi alabileceğimiz başka kaynaklar da var. Bunlardan en önemlisi aileler. Biz burada tüm paydaşlardan veriyi toplamak ve bu veriler doğrultusunda çocuk hakkında en doğru kararları verebilmeyi hedefliyoruz. Ailelerin yanı sıra okul yöneticileri, okulun rehberlik hizmetleri, diğer öğretmenler, çocuğun önceki öğretmenleri bizim için veri kaynağı."

PİLOT UYGULAMA BAŞLIYOR
Doç. Dr. Atılgan, eğitici eğitimi almış öğretmenlerin gelecek ay başında pilot okullardaki öğretmenleri eğiteceğini, ilk pilot uygulamanın, eğitim öğretim yılının ikinci dönemi boyunca uygulanacağını söyledi. Pilot uygulamadan toplanacak veriler ışığında, değerlendirme çerçevesinde düzenlemeler yapılabileceğini anlatan Atılgan, şöyle devam etti:
"Sonrasında değerlendirme çerçevesini e-izleme modülü haline dönüştüreceğiz. Bu modülünün temel amacı, öğretmenlerin elektronik ortamda çocukların kayıtlarını tutabilmesi, burada gelişimlerini görebilmeleri, bunları daha sonraki öğretmenlere aktarabilmeleri. e-izleme modülü, haziran ayında yapılacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk döneminde, projenin hem değerlendirme çerçevesi hem de e-izlemesinin birlikte bir pilot çalışmasını daha yapacağız. Bu çalışma sonucunda gerekli verileri toplayıp analiz edeceğiz. Revizyon gerekiyorsa yapacağız ve 2020 yılına mart ayında projeyi tamamlayacağız. Proje MEB tarafından tüm okullara yaygınlaştırılacak."

Doç. Dr. Atılgan, engellilerin eğitimlerinin değerlendirilmesinin sadece engelliler için değil herkes için önem taşıdığını belirterek, "Onların doğru değerlendirilmesi, bu sonuçların eğitimde kullanılması, onların daha iyi eğitim almalarını sağlayacak. Onları, eğitim açısından daha iyi desteklemeyi, daha iyi destekleyerek topluma daha faydalı olarak kazandırmayı planlıyoruz" dedi.

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